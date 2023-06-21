«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Игнатьевым

Нападающий Иван Игнатьев покинул «Локомотив».

«Локомотив» и Иван Игнатьев по обоюдному соглашению расторгли контракт, срок действия которого истекал 30 июня.

Игнатьев пришeл в наш клуб прошлым летом, провeл 27 матчей и забил 5 мячей.

Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.