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    «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Игнатьевым

    Нападающий Иван Игнатьев покинул «Локомотив».

    «Локомотив» и Иван Игнатьев по обоюдному соглашению расторгли контракт, срок действия которого истекал 30 июня.

    Игнатьев пришeл в наш клуб прошлым летом, провeл 27 матчей и забил 5 мячей.

    Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

    • Игнатьев должен перейти в «Сочи».
    • 24-летний воспитанник «Краснодара» стоит 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4939

      fakeid 31 минуту назад

      это же тот самый полудурок с бутылкой на пляже, которого так любит борзыкин?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      prostotak2023 > fakeid 12 минут назад

      это твой отец вообще то

      0
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