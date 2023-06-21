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    • 15 лет назад сборная России обыграла Нидерланды в 1/4 финала Евро-2008: обзор матча

    15 лет назад сборная России обыграла Нидерланды в 1/4 финала Евро-2008: обзор матча

    РФС опубликовал видеообзор матча между сборными России и Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.

    Игра состоялась ровно 15 лет назад.

    • Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.
    • Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.
    • Это высшее достижение сборной России в истории.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4939

      fakeid 1 час назад

      кстати, у нас на том евро была самая молодая команда среди всех участников. букмекеры перед игрой с голландией давали такие кэфы: 5—4—1,7 естественно не в нашу пользу) аршавина признали лучшим игроком матча. в этой игре в составе сборной россии не было ни одного хряка (саенко перешёл в спартаг уже после евро), и на замены хряки тоже не выходили. вот почему наша сборная тогда так хорошо играла! гы-гы!

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      Рейтинг: +4939

      fakeid > fakeid 46 минут назад

      а, наврал. павлюченко же был из хряков. но всё равно маловато)

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