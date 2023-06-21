РФС опубликовал видеообзор матча между сборными России и Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008. Игра состоялась ровно 15 лет назад.

«В этот день 15 лет назад сборная России обыграла голландцев на Евро-2008, а мы «закончили вообще всe» и не спали всю ночь!» – сообщила пресс-служба национальной команды.

Сборная России также напомнила, какие футболисты играли на Евро-2008.

А вот несколько эмоциональных кадров:

Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.

Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.

Это высшее достижение сборной России в истории.

Фото: Leo Vogelzang/SUNSHINE, Russian Look/Global Look Press