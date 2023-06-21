кстати, у нас на том евро была самая молодая команда среди всех участников. букмекеры перед игрой с голландией давали такие кэфы: 5—4—1,7 естественно не в нашу пользу) аршавина признали лучшим игроком матча. в этой игре в составе сборной россии не было ни одного хряка (саенко перешёл в спартаг уже после евро), и на замены хряки тоже не выходили. вот почему наша сборная тогда так хорошо играла! гы-гы!
РФС опубликовал видеообзор матча между сборными России и Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.
Игра состоялась ровно 15 лет назад.
- Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.
- Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.
- Это высшее достижение сборной России в истории.