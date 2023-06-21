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  • Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака»

Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака»

21 июня 2023, 12:38
30

Супруга бывшего владельца «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова не смогла цензурно прокомментировать назначение Олега Малышева на пост генерального директора москвичей.

«Как оценю назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака»? *** [фиг] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», – сказала Салихова.

  • Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.
  • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (30)
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Snek
1687340643
Что за футбольный эксперт такой "Зарема"? Футбольный функционер? Бывшая футбольная звезда? Бывший футбольный тренер? За то, что соснула член владельца футбольного клуба, её мне стало иметь векс в футбольный кругах? Серьёзно?
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АКС-74У
1687342222
*** [фиг] знает, ***** не знает
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Skull_Boy
1687342736
Селекция полный ноль, тренера постоянно какие-то ноунеймы, ресурсов нет, состав хрен пойми кто и администрация плинтусы назначенные из офиса, которые про футбол и не слыхали и после это гуано они хотят что-то выиграть и как показала практика чемпионство их это случайность ошибка 404 и ставить человека без плана работы и который не может связать 2х слов на префекте это гениально
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NewLife
1687343831
Это говорит о том, что федунско-салиховская эпоха в Спартаке окончательно завершена..
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Barmaleushka
1687345263
Этож при детях , при сожителе ! Матюками ! Площадной , тык-скыть , бранью ! КАШМАРРРР !
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erybov1965
1687346212
Будем надеяться,что это точка отсчета наших будущих побед.
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Persona_non_Grata
1687349818
Зашел почитать что Зарема сказала и реакцию публики - 13 комментров, а в реалии один, что всех остальных забанили ??? !
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Kris's
1687421352
А я не пойму почему всё время спрашивают Червиченко.
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alefreddy
1687440511
резко но по делу
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erybov1965
1687457808
А чего скрыт комментарий сам,я на свой комментарий не жаловался?
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