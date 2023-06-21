Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова не смогла цензурно прокомментировать назначение Олега Малышева на пост генерального директора москвичей.

«Как оценю назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака»? *** [фиг] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», – сказала Салихова.