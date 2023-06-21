Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака»

Что за футбольный эксперт такой "Зарема"? Футбольный функционер? Бывшая футбольная звезда? Бывший футбольный тренер? За то, что соснула член владельца футбольного клуба, её мне стало иметь векс в футбольный кругах? Серьёзно?
Супруга бывшего владельца «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова не смогла цензурно прокомментировать назначение Олега Малышева на пост генерального директора москвичей.
«Как оценю назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака»? *** [фиг] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», – сказала Салихова.
- Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.