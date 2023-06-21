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    • Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака»

    Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака»

    Супруга бывшего владельца «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова не смогла цензурно прокомментировать назначение Олега Малышева на пост генерального директора москвичей.

    «Как оценю назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака»? *** [фиг] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», – сказала Салихова.

    • Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4515

      Snek 13 минут назад

      Что за футбольный эксперт такой "Зарема"? Футбольный функционер? Бывшая футбольная звезда? Бывший футбольный тренер? За то, что соснула член владельца футбольного клуба, её мне стало иметь векс в футбольный кругах? Серьёзно?

      1
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      Рейтинг: +362

      RedMaksim97 > Snek 8 минут назад

      Мнение? Она в футболе не разбирается

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      Рейтинг: +4715

      Эном айс > Snek 3 минуты назад

      Не шумите. Ща Сонька НонГратиха прилетит, мало не покажется. Порвёт за любимую.)

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      Рейтинг: +362

      RedMaksim97 13 минут назад

      Зарему trahat'

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