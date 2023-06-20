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    • Мостовой прокомментировал смену гендиректора в «Спартаке»

    Мостовой прокомментировал смену гендиректора в «Спартаке»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора московского клуба.

    • Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Не вижу никаких глобальных изменений. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не понимаю, кто тот, а кто этот.

    Они наверху. А наверху можно менять кого-угодно. Думаю, что многие футболисты их даже не знают в лицо. А команда была, есть и будет. Деньги приходят вовремя в «Спартак». Никаких задержек нет.

    Все нормально. Фамилии меняются, а команда существует», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2023 22:26
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