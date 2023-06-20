Мостовой прокомментировал смену гендиректора в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора московского клуба.

Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Не вижу никаких глобальных изменений. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не понимаю, кто тот, а кто этот.

Они наверху. А наверху можно менять кого-угодно. Думаю, что многие футболисты их даже не знают в лицо. А команда была, есть и будет. Деньги приходят вовремя в «Спартак». Никаких задержек нет.

Все нормально. Фамилии меняются, а команда существует», – сказал Мостовой.