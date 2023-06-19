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    • «Смешно»: Мостовой сравнил график российских и европейских футболистов

    «Смешно»: Мостовой сравнил график российских и европейских футболистов

    Александр Мостовой обратил внимание на то, насколько календарь у европейских игроков интенсивнее, чем у российских.

    «Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск.

    Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», – сказал Мостовой.

    • В Европе сейчас проводятся матчи отбора Евро-2024.
    • Накануне завершился финал четырех Лиги наций.
    • Сборная России более года отстранена от участия в международных турнирах.
    • Команда Валерия Карпина решила не проводить сбор в июне.

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    Источник: «Газета.ru»

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    19.06.2023 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20471

      Cleaner 44 секунды назад

      Потому и вылетают изо всех турниров, в которых участвуют, не выходя из группы.(((

      Мало того, что много отдыхают и мало играют, так еще и играют в НЕПРИГОДНОЕ для футбола время - по льду, снегу и морозу. Все потому, что ЛЕТОМ - ОТДЫХАЮТ... Но это уже вопрос к руководству российского футбола. Чинушам типа Дюкова-Колоскова...

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