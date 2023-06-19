«Смешно»: Мостовой сравнил график российских и европейских футболистов

Александр Мостовой обратил внимание на то, насколько календарь у европейских игроков интенсивнее, чем у российских.
«Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск.
Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», – сказал Мостовой.
- В Европе сейчас проводятся матчи отбора Евро-2024.
- Накануне завершился финал четырех Лиги наций.
- Сборная России более года отстранена от участия в международных турнирах.
- Команда Валерия Карпина решила не проводить сбор в июне.
Источник: «Газета.ru»