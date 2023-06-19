«Смешно»: Мостовой сравнил график российских и европейских футболистов

Александр Мостовой обратил внимание на то, насколько календарь у европейских игроков интенсивнее, чем у российских.

«Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск.

Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», – сказал Мостовой.