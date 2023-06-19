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    • Зидан заплакал, произнося речь на благотворительном мероприятии

    Зидан заплакал, произнося речь на благотворительном мероприятии

    Зинедин Зидан не сдержал эмоций, выступая на благотворительном мероприятии.

    Он стал спонсором организации Le Point Rose, которая построит хоспис для детей, больных раком.

    Произнося речь, 50-летний француз заплакал.

    «Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей.

    Потеря ребенка – это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это тяжело», – сказал экс-тренер «Реала».

    • В 2019 году умер младший брат Зидана Фарид.
    • Он скончался в 44-летнем возрасте после продолжительной болезни.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.06.2023 22:22
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