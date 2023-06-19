Генич до комментаторской работы думал о карьере таксиста

Константин Генич вспомнил, как искал работу после завершения карьеры футболиста.

«Поиск работы после окончания карьеры – особая история. 2005 год, мне 27 лет, никакой еще Медиалиги, никакой перспективы работы, никакого опыта вне футбола – хватаешься за любую соломинку.

Думаешь: «Сейчас выйду на улицу и пойду таксовать. Или в газету загляну, вдруг там кто нужен». По знакомству ездил в офис adidas, хотел заниматься экипировкой и сотрудничать с клубами. Меня и там прокатили – сказали, что без опыта работы люди не нужны.

Я всегда интересовался машинами, очень много смотрел видео по автомобилям, читал журналы «За рулем», «Клаксон». В общем, разбирался. Когда в Ясенево открывался новый салон Ford, я просто приехал туда и сказал, что готов пройти собеседование на менеджера по продажам.

Меня спросили: «У вас же опыта никакого?» Я ответил, что да, но готов учиться в процессе работы. Эйчар согласилась провести собеседование. Я прошел его, ответил на вопросы, что такое карданный вал, клиренс. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили.

Им тоже спасибо. В итоге жизнь свела с Артемом Шмельковым, который делал сюжет с Любомиром Кантонистовым о переходе из «Кубани» в «Торпедо». Во время съемок Любомир сказал Шмелькову, что у него друг только закончил карьеру и находится в поиске, предложил рассмотреть меня.

Артем поговорил с Васей Уткиным, тот из-под бровей сказал: «Возможно». Тогда Шмель дал мне телефон Васи и сказал: «Звони, договаривайся». Ну, позвонил, договорились, попробовал – так и оказался на «НТВ-Плюс», – рассказал Генич.