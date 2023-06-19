Пиняев выбрал новый номер в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев выбрал новый номер.

По информации «Чемпионата», 18-летний Пиняев со следующего сезона будет играть под 9-м номером.

Ранее этот номер принадлежал Ивану Игнатьеву, который должен перейти в «Сочи». пиняев в прошлом сезоне играл под 19-м номером.