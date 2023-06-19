Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Алдонин – о Промесе: «Как «Спартак» может защищать преступника?»

    Алдонин – о Промесе: «Как «Спартак» может защищать преступника?»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с Промесом. Насколько я понимаю, там есть ещe серьeзный эпизод, связанный с наркотиками. Как это ещe там решится.

    Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребeнок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.

    Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», – сказал Алдонин.

    Новости по теме
    Юрист рассказал, как судимость Промеса повлияет на получение паспорта РФ
    Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме 2
    Добровинский назвал условие, при котором Промес 100% не сядет в тюрьму 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19017

      ilichkadr 44 минуты назад

      Женя, те кто защищает преступника сами с законом не дружат.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 