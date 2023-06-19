Алдонин – о Промесе: «Как «Спартак» может защищать преступника?»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с Промесом. Насколько я понимаю, там есть ещe серьeзный эпизод, связанный с наркотиками. Как это ещe там решится.

Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребeнок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.

Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», – сказал Алдонин.