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  • Алдонин – о Промесе: «Как «Спартак» может защищать преступника?»

Алдонин – о Промесе: «Как «Спартак» может защищать преступника?»

19 июня 2023, 15:59
13

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

  • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с Промесом. Насколько я понимаю, там есть ещe серьeзный эпизод, связанный с наркотиками. Как это ещe там решится.

Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребeнок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.

Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», – сказал Алдонин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Алдонин Евгений Промес Квинси
Комментарии (13)
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ilichkadr
1687180160
Женя, те кто защищает преступника сами с законом не дружат.
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НикКин
1687183429
Мне вот интересно а где все те кто орал Кокорина с Мамаевым надо посадить а что вы все молчите насчет Промеса тишина все суки рты по закрывали
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Romeo 123
1687184824
Чемодан вокзал и Амстердам
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subbotaspartak
1687188779
Как адвокаты защищают насильников, детоубийц... А тут братана по пьяни поцарпал... денег не дал... из-за чего они там? Серьёзно то как - преступника... по сторонам башкой покрути. А с Примусом, думаю, разберутся без нарушения закона Спартаком.
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Bozigit
1687189600
Ну тебе то за чем в эту кашу лесть?
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Juic
1687207775
Как много людей упустило возможность промолчать!
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