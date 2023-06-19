Сульшер близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер, скорее всего, вернется в «Манчестер Юнайтед» после смены владельца.
Фаворит на покупку клуба – шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани – лично заинтересован в возвращении 50-летнего норвежца.
Какую должность может занять Сульшер, пока неизвестно. Его не рассматривают на замену действующему главному тренеру Эрику тен Хагу.
- «МЮ» финишировал на 3-м месте в АПЛ.
- Сульшера уволили из клуба в ноябре 2021 года.
- Он возглавлял «Юнайтед» почти 3 сезона и не выиграл ни одного трофея.
Источник: Mirror