Сульшер близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер, скорее всего, вернется в «Манчестер Юнайтед» после смены владельца.

Фаворит на покупку клуба – шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани – лично заинтересован в возвращении 50-летнего норвежца.

Какую должность может занять Сульшер, пока неизвестно. Его не рассматривают на замену действующему главному тренеру Эрику тен Хагу.