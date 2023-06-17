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Неймар назвал любимых баскетболистов
Неймар назвал любимых баскетболистов
17 июня 2023, 21:17
Нападающий
«ПСЖ»
Неймар назвал шесть любимых баскетболистов.
Майкл Джордан;
Кобе Брайант;
Шакил О’Нил;
Леброн Джеймс;
Стеф Карри;
Джимми Батлер.
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Источник:
ютуб-канал NBA Brasil
Франция. Лига 1
Бразилия. Серия А
ПСЖ
Неймар
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