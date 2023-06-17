«Аталанта» назвала стоимость Хойлунда – год назад его приобрели в 4,5 раза дешевле

«Аталанта» открыта для предложений по трансферу нападающего Расмуса Хойлунда.

Итальянский клуб определился с ценой на игрока – 50 миллионов евро + 25-30 миллионов в виде бонусов.

Таким образом, общая сумма сделки может составить 80 миллионов евро – это в 4,5 раза больше, чем за него заплатили год назад (17,2 млн евро).