Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Аталанта» назвала стоимость Хойлунда – год назад его приобрели в 4,5 раза дешевле

    «Аталанта» назвала стоимость Хойлунда – год назад его приобрели в 4,5 раза дешевле

    «Аталанта» открыта для предложений по трансферу нападающего Расмуса Хойлунда.

    Итальянский клуб определился с ценой на игрока – 50 миллионов евро + 25-30 миллионов в виде бонусов.

    Таким образом, общая сумма сделки может составить 80 миллионов евро – это в 4,5 раза больше, чем за него заплатили год назад (17,2 млн евро).

    • Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
    • В дебютном сезоне за «Аталанту» форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
    • Его хотят купить «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

    Новости по теме
    «Торино» определилось с максимальной ценой, которую клуб готов заплатить за Миранчука
    «Манчестер Юнайтед» собирается предложить 60 миллионов за «нового Холанда» 2
    Девушка Миранчука опубликовала фото с обручальным кольцом
    Источник: Tutto Atalanta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 