«Аталанта» назвала стоимость Хойлунда – год назад его приобрели в 4,5 раза дешевле

«Аталанта» открыта для предложений по трансферу нападающего Расмуса Хойлунда.
Итальянский клуб определился с ценой на игрока – 50 миллионов евро + 25-30 миллионов в виде бонусов.
Таким образом, общая сумма сделки может составить 80 миллионов евро – это в 4,5 раза больше, чем за него заплатили год назад (17,2 млн евро).
- Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом».
- В дебютном сезоне за «Аталанту» форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
- Его хотят купить «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Источник: Tutto Atalanta