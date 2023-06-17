«Не чувствовал себя там комфортно»: Самедов – об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого

Александр Самедов рассказал, что ему не понравилось участвовать в шоу «Ну, так нельзя, ***» на ютуб-канале «Коммент Шоу».

Ведущие ютуб-шоу – Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.

Самедову в эфире нужно было позвонить Ольге Смородской и предложить ей совместный бизнес.

До Смородской дозвониться не удалось. Игрок в итоге постановочно предложил бизнес агенту Олегу Артемову.

«Не мой формат. Эти люди делают шоу, это их история. Я не чувствовал себя там комфортно.

Но сходил и сходил. Для других будет опыт. Видео не смотрел и не собираюсь.

В принципе по отношению ко мне Дзюба и Слуцкий не перегибали, но понятно, что в диалоге должна соблюдаться субординация.

Видимо, у них такие отношения, что для них нормально так общаться. Но обиды на Слуцкого и Дзюбу нет», – заявил Самедов.