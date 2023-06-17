Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Не чувствовал себя там комфортно»: Самедов – об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого

    «Не чувствовал себя там комфортно»: Самедов – об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого

    Александр Самедов рассказал, что ему не понравилось участвовать в шоу «Ну, так нельзя, ***» на ютуб-канале «Коммент Шоу».

    • Ведущие ютуб-шоу – Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.
    • Самедову в эфире нужно было позвонить Ольге Смородской и предложить ей совместный бизнес.
    • До Смородской дозвониться не удалось. Игрок в итоге постановочно предложил бизнес агенту Олегу Артемову.

    «Не мой формат. Эти люди делают шоу, это их история. Я не чувствовал себя там комфортно.

    Но сходил и сходил. Для других будет опыт. Видео не смотрел и не собираюсь.

    В принципе по отношению ко мне Дзюба и Слуцкий не перегибали, но понятно, что в диалоге должна соблюдаться субординация.

    Видимо, у них такие отношения, что для них нормально так общаться. Но обиды на Слуцкого и Дзюбу нет», – заявил Самедов.

    Новости по теме
    Самедов – о походе на шоу Слуцкого и Дзюбы: «Зачем я согласился на это говно?» 3
    Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ 2
    «Этот матч удивил всех»: Самедов назвал самый неожиданный результат группового этапа ЧМ-2022
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 