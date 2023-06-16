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    • Отбор Евро-2024. Белоруссия уступила в Венгрии Израилю (1:2), Швейцария переиграла Андорру (2:1)

    Отбор Евро-2024. Белоруссия уступила в Венгрии Израилю (1:2), Швейцария переиграла Андорру (2:1)

    Сборная Белоруссии в третьем туре отбора Евро-2024 уступила Израилю. До 85-й минуты белорусы вели в счете.

    Ассистом у белорусов отметился защитник московского «Торпедо» Роман Юзепчук.

    В другой встрече группы Швейцария Мурата Якина победила на выезде Андорру. Швейцарцы лидируют, андоррцы – на предпоследнем месте.

    Отбор Евро-2024. Группа I. 3-й тур

    Белоруссия – Израиль – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эбонг, 16; 1:1 – Вайсман, 85 (с пенальти); 1:2 – Вайсман, 90+2.

    Андорра – Швейцария – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фройлер, 7; 0:2 – Амдуни, 32; 1:2 – Виейра, 67.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.06.2023 23:42
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