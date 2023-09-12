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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Андорра
Швейцария - Андорра: обзор матча 12 сентября 2023
Швейцария
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 6 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
49'
С. Иттен
84'
Г. Джака
90+2'
Д. Шакири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Андорра
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Шакири
90'
+3
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Варгас
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Шакири
90'
+2
89'
Замена
В. Бернат
️️️️
Куку
89'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Ж. Сервос
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
Пас отдал
Д. Ндой
84'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Иттен
81'
76'
Замена
Ж. Алаез
️️️️
Э. Валес
76'
Замена
️️️️
М. Валес
Желтая карточка
Я. Зоммер
70'
Желтая карточка
М. Аканджи
69'
69'
Желтая карточка
Д. Гиллен
68'
Желтая карточка
Э. Валес
Замена
Д. Ндой
️️️️
З. Амдуни
66'
Замена
Д. Соу
️️️️
Р. Фройлер
66'
ГОЛ! 1:0!
С. Иттен
Пас отдал
Г. Джака
49'
23'
Замена
Куку
️️️️
И. Лима
Желтая карточка
Р. Фройлер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Алейш Виладот
ПЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Мвого
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
10
Джака
8
Фройлер
17
Варгас
11
Штеффен
23
Шакири
10
Амдуни
19
Иттен
3-2-4
12
Альварес
5
Льовера
15
Сан Николас
4
Ребес
19
Гиллен
3
Алаведра
8
Валес
21
Гарсия
3
Валес
17
Сервос
17
Варгас
14
Бизлими
14
Бизлими
17
Варгас
8
Фройлер
15
Соу
15
Соу
8
Фройлер
23
Шакири
20
Эбишер
20
Эбишер
23
Шакири
10
Амдуни
11
Ндой
11
Ндой
10
Амдуни
19
Иттен
23
Окафор
23
Окафор
19
Иттен
8
Валес
14
Алаез
14
Алаез
8
Валес
17
Сервос
20
Фернандес
20
Фернандес
17
Сервос
6
Лима
9
Куку
9
Куку
6
Лима
Куку
10
Бернат
10
Бернат
Куку
Остались в запасе
Швейцария
Андорра
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Алейш Виладот
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Алейш Виладот
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Швейцария - Андорра
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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