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Овчинников: «В «Спартаке» есть один игрок – Зарема»

14 июня 2023, 19:51
5

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился антипатией к жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Спартак» – это не самая моя любимая команда. В «Спартаке» есть один игрок, правда, он сейчас на скамейке запасных – Зарема. Вот это самый главный ведущий игрок! Который никак не может успокоиться. Футбол – дело притягательное. А тут домохозяйка может на всю страну говорить о нeм. Она и говорит. Хотя она уже не в «Спартаке», поэтому должна успокоиться.

Особенно когда о футболе раньше ничего не слышала, а тут целый футбольный клуб подарили. Она нервирует команду. Я из тех людей, которые считают, что женщинам не место в футболе? Женщина на корабле – беда в море. И моряки были правы. Этому выражению столетия. Возьмите вторую – бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую, она тоже постоянно рвeтся в эфир любыми способами. Ей уже о внуках надо думать», – сказал Овчинников.

  • Зарема в 2021 году входила в совет директоров «Спартака».
  • С Федуном они вместе порядка 15 лет.
  • Федун владел клубом в 2004-2022 годах.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (5)
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timon2401
1686762113
вот ещё один решил попиариться благодаря Зареме))) дабы о самом то кроме как в нижегородском Локомотиве не знают
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VVM1964
1686762608
Похоже ЭТОТ дедушка точно претендует на звание **дака )))
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Barmaleushka
1686766391
Агрессивные сектанты скоро грохнут Овчинникова - он посмел сказать что-то нелицеприятное про ихнее "божество" . И за мной "persona" с братьями скоро явятся , вооружённые кривыми ритуальными кинжалами .)))))))))))))))
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Дядя Серёжа
1686797047
Весь сезон без замен...
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