Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Овчинников: «В «Спартаке» есть один игрок – Зарема»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился антипатией к жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    «Спартак» – это не самая моя любимая команда. В «Спартаке» есть один игрок, правда, он сейчас на скамейке запасных – Зарема. Вот это самый главный ведущий игрок! Который никак не может успокоиться. Футбол – дело притягательное. А тут домохозяйка может на всю страну говорить о нeм. Она и говорит. Хотя она уже не в «Спартаке», поэтому должна успокоиться.

    Особенно когда о футболе раньше ничего не слышала, а тут целый футбольный клуб подарили. Она нервирует команду. Я из тех людей, которые считают, что женщинам не место в футболе? Женщина на корабле – беда в море. И моряки были правы. Этому выражению столетия. Возьмите вторую – бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую, она тоже постоянно рвeтся в эфир любыми способами. Ей уже о внуках надо думать», – сказал Овчинников.

    • Зарема в 2021 году входила в совет директоров «Спартака».
    • С Федуном они вместе порядка 15 лет.
    • Федун владел клубом в 2004-2022 годах.

    Новости по теме
    Карпин рассказал, как реагирует на критику от Федуна и Заремы 1
    Зарема высказалась о перспективах «Локомотива» 5
    «Аллилуйя»: Зарема – об изменениях в «Краснодаре» 4
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34680

      VVM1964 21 минуту назад

      Похоже ЭТОТ дедушка точно претендует на звание **дака )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      timon2401 30 минут назад

      вот ещё один решил попиариться благодаря Зареме))) дабы о самом то кроме как в нижегородском Локомотиве не знают

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 