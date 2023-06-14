Овчинников: «В «Спартаке» есть один игрок – Зарема»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился антипатией к жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Спартак» – это не самая моя любимая команда. В «Спартаке» есть один игрок, правда, он сейчас на скамейке запасных – Зарема. Вот это самый главный ведущий игрок! Который никак не может успокоиться. Футбол – дело притягательное. А тут домохозяйка может на всю страну говорить о нeм. Она и говорит. Хотя она уже не в «Спартаке», поэтому должна успокоиться.

Особенно когда о футболе раньше ничего не слышала, а тут целый футбольный клуб подарили. Она нервирует команду. Я из тех людей, которые считают, что женщинам не место в футболе? Женщина на корабле – беда в море. И моряки были правы. Этому выражению столетия. Возьмите вторую – бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую, она тоже постоянно рвeтся в эфир любыми способами. Ей уже о внуках надо думать», – сказал Овчинников.