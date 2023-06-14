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    • У «Спартака» будет новый президент: он назначит гендиректором кандидата от «Лукойла»

    У «Спартака» будет новый президент: он назначит гендиректором кандидата от «Лукойла»

    Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев, скорее всего, будет назначен президентом клуба, сообщает «РБ Спорт»

    Малышев планирует поставить на должность гендиректора «Спартака» неизвестного кандидата от «Лукойла». Только в случае его отказа пост займет Вадим Андреев.

    Сообщалось, что Евгений Мележиков покинет пост гендиректора «Спартака», а его место займет Андреев.

    • Мележиков занимает пост гендиректора «Спартака» с 2021 года.
    • Клуб в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +80

      Ччаппай 1 час назад

      Правильно понимаю, что Андреев привел в Крылья из Чертаново Осинькина и талантливую молодежь и теперь рассчет на то, что он тоже самое сделает в Спартаке? Ну ведь это глупо, тот состав крыльев распродаои и больше ничего крылья под руководством Андреева не показали, даже чуть не вылетели в ФНЛ. Кстати, кто помнит, какие претензии были у Жэки Савина к тогда ещё агенту Андрееву и его коррупционным схемам в крыльях?

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      Рейтинг: +5327

      Питерский князь 1 час назад

      Ставьте Элтона Джона, Павлик Морозов уже мертв.
      :)))

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