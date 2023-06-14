У «Спартака» будет новый президент: он назначит гендиректором кандидата от «Лукойла»

Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев, скорее всего, будет назначен президентом клуба, сообщает «РБ Спорт»

Малышев планирует поставить на должность гендиректора «Спартака» неизвестного кандидата от «Лукойла». Только в случае его отказа пост займет Вадим Андреев.

Сообщалось, что Евгений Мележиков покинет пост гендиректора «Спартака», а его место займет Андреев.