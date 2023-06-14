У «Спартака» будет новый президент: он назначит гендиректором кандидата от «Лукойла»

Правильно понимаю, что Андреев привел в Крылья из Чертаново Осинькина и талантливую молодежь и теперь рассчет на то, что он тоже самое сделает в Спартаке? Ну ведь это глупо, тот состав крыльев распродаои и больше ничего крылья под руководством Андреева не показали, даже чуть не вылетели в ФНЛ. Кстати, кто помнит, какие претензии были у Жэки Савина к тогда ещё агенту Андрееву и его коррупционным схемам в крыльях?
Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев, скорее всего, будет назначен президентом клуба, сообщает «РБ Спорт»
Малышев планирует поставить на должность гендиректора «Спартака» неизвестного кандидата от «Лукойла». Только в случае его отказа пост займет Вадим Андреев.
Сообщалось, что Евгений Мележиков покинет пост гендиректора «Спартака», а его место займет Андреев.
- Мележиков занимает пост гендиректора «Спартака» с 2021 года.
- Клуб в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.