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    • Малком объяснил, почему остался в России после начала конфликта на Украине

    Малком объяснил, почему остался в России после начала конфликта на Украине

    Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что конфликт России и Украины не повлиял на его планы играть за клуб из Петербурга.

    «Я решил остаться потому, что президент клуба и даже владелец заверили: если ситуация нас как-то коснется, у нас будет возможность уйти. Поэтому моя семья, моя жена и даже моя мама остались.

    Мне скучно обсуждать эту тему. Мы не хотим конфликта, мы хотим только мира. Эта ситуация нас немного затронула из-за санкций, из-за того, что мы не можем играть в Лиге чемпионов», – заявил Малком.

    • УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 00:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25129

      bset 1 час назад

      "Я отвечу цитатой Козловского из одного русского фильма: "Бабки, бабки, с..., бабки" "

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