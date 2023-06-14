Малком объяснил, почему остался в России после начала конфликта на Украине

Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что конфликт России и Украины не повлиял на его планы играть за клуб из Петербурга.

«Я решил остаться потому, что президент клуба и даже владелец заверили: если ситуация нас как-то коснется, у нас будет возможность уйти. Поэтому моя семья, моя жена и даже моя мама остались.

Мне скучно обсуждать эту тему. Мы не хотим конфликта, мы хотим только мира. Эта ситуация нас немного затронула из-за санкций, из-за того, что мы не можем играть в Лиге чемпионов», – заявил Малком.