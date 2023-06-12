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  • Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино – он родился в этом городе

Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино – он родился в этом городе

12 июня 2023, 07:55
1

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Сергей Рыжиков хочет помочь жителям Шебекино.

«Я Рыжиков Сергей. Я родился в небольшом и дорогом моему сердце городе Шебекино. Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там прошло мое детство, полное счастья и мира.

Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино. Детей, которые знают, что такое война. 2023 год принес в это место ужас.

Первого июня тысячи жителей были вынуждены покинуть город. Они остались без своих домов, без того, что строили всю жизнь, и как никогда нуждаются в помощи.

Людям критически не хватает продуктов первой необходимости – продуктов питания, постельного белья и средств личной гигиены. Многие, кому некуда идти, разместились в пунктах временного размещения.

Просто представьте, что такое сотни кроватей в одном спортивном зале и тысячи людей, лишенных понимания, как жить дальше.

Как помочь? Я доверяю старейшему белгородскому фонду «Святое Белогорье против детского рака». Я знаю, что все до копейки отправится по адресу», – сказал бывший вратарь на видео в соцсетях.

  • Шебекино находится в Белгородской области.
  • Город подвергается обстрелам со стороны Украины.
  • 42-летний Рыжиков сейчас тренирует тамбовский «Спартак».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рыжиков Сергей
Комментарии (1)
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witalik
1686565397
Сергей, ты и играл правильно, и по жизни ты мужчина!!!
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