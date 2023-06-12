Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино – он родился в этом городе

    Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино – он родился в этом городе

    Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Сергей Рыжиков хочет помочь жителям Шебекино.

    «Я Рыжиков Сергей. Я родился в небольшом и дорогом моему сердце городе Шебекино. Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там прошло мое детство, полное счастья и мира.

    Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино. Детей, которые знают, что такое война. 2023 год принес в это место ужас.

    Первого июня тысячи жителей были вынуждены покинуть город. Они остались без своих домов, без того, что строили всю жизнь, и как никогда нуждаются в помощи.

    Людям критически не хватает продуктов первой необходимости – продуктов питания, постельного белья и средств личной гигиены. Многие, кому некуда идти, разместились в пунктах временного размещения.

    Просто представьте, что такое сотни кроватей в одном спортивном зале и тысячи людей, лишенных понимания, как жить дальше.

    Как помочь? Я доверяю старейшему белгородскому фонду «Святое Белогорье против детского рака». Я знаю, что все до копейки отправится по адресу», – сказал бывший вратарь на видео в соцсетях.

    • Шебекино находится в Белгородской области.
    • Город подвергается обстрелам со стороны Украины.
    • 42-летний Рыжиков сейчас тренирует тамбовский «Спартак».

    Новости по теме
    Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
    Рыжиков рассказал, как бросил пить: «Пятый год – ни капли!» 5
    Рыжиков прокомментировал увольнение Слуцкого из «Рубина» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 