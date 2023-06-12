Быстров назвал игрока «Краснодара» ослом

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал назначенный пенальти в ворота краснодарцев в кубковом Суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

В 1-м тайме в своей штрафной сфолил нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Судья Владислав Безбородов назначил 11-метровый.

«Краснодар» по-прежнему без трофеев.

«Олусегун – осел! Вот просто осел! Ну нельзя так играть в футбол, это раз. Два – судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил.

Три – в финалах не должны быть такие судейские решения. Посмотрите на ЛЧ, они там пропускают 70% фолов. Там никогда не поставят такой пенальти и он не повлияет на результат игры.

Пенальти не было! Не было того касания, от которого бы упал Константин Кучаев!» – сказал Быстров.