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    Быстров назвал игрока «Краснодара» ослом

    Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал назначенный пенальти в ворота краснодарцев в кубковом Суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    «Олусегун – осел! Вот просто осел! Ну нельзя так играть в футбол, это раз. Два – судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил.

    Три – в финалах не должны быть такие судейские решения. Посмотрите на ЛЧ, они там пропускают 70% фолов. Там никогда не поставят такой пенальти и он не повлияет на результат игры.

    Пенальти не было! Не было того касания, от которого бы упал Константин Кучаев!» – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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