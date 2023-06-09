Дивеев: «Переговоры о новом контракте с ЦСКА были тяжелыми, они могли сказываться на моей игре»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал продление контракта до 2028 года.

«Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжелые долгие переговоры, может быть, даже сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было все равно тяжело. Тебе надо готовиться к игре, а в голове сидит то, что еще не продлил контракт.

Сейчас очень рад. Жду кубковый суперфинал с «Краснодаром», – сказал Дивеев.