Дивеев: «Переговоры о новом контракте с ЦСКА были тяжелыми, они могли сказываться на моей игре»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал продление контракта до 2028 года.
«Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжелые долгие переговоры, может быть, даже сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было все равно тяжело. Тебе надо готовиться к игре, а в голове сидит то, что еще не продлил контракт.
Сейчас очень рад. Жду кубковый суперфинал с «Краснодаром», – сказал Дивеев.
- 23-летний Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
- Его статистика: 132 матча, 11 голов, 4 ассиста.
- Ранее сообщалось об интересе к Дивееву в Италии.
Источник: телеграм-канал ЦСКА