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    • Дивеев: «Переговоры о новом контракте с ЦСКА были тяжелыми, они могли сказываться на моей игре»

    Дивеев: «Переговоры о новом контракте с ЦСКА были тяжелыми, они могли сказываться на моей игре»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал продление контракта до 2028 года.

    «Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжелые долгие переговоры, может быть, даже сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было все равно тяжело. Тебе надо готовиться к игре, а в голове сидит то, что еще не продлил контракт.

    Сейчас очень рад. Жду кубковый суперфинал с «Краснодаром», – сказал Дивеев.

    • 23-летний Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
    • Его статистика: 132 матча, 11 голов, 4 ассиста.
    • Ранее сообщалось об интересе к Дивееву в Италии.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    09.06.2023 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25120

      bset 1 час назад

      Ну если игра не наладится после переподписания, значит наврал про причину

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