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    Сексолог оценила новые слитые видео Дзюбы

    Профессиональный сексолог Тамара Мальцева высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «В спорт приходят люди, которые хотя всем доказать, что они лучшие и достойны любви. Чаще всего они хотят доказать папе или маме. А секстинг или эксгибиционизм – самоутверждение того, что я хорош, сексуален и красивый. Когда мужчина смотрит на свои гениталии, он автоматически возбуждается. У женщин такого нет, поэтому иногда это вызывает небольшой конфуз, когда мужчина присылает дикпик женщине. Она не может оценить его половой орган так, как он сам его оценивает.

    Когда происходят какие-то неудачи в спорте, появляется другой «самец», который показывает лучший результат, чем ты. Секстинг, сексуальная переписка – доказательство самому себе, что я самый лучший, я самец. «Смотри как у меня тут красиво и здорово!» – основной посыл таких переписок.

    Дзюба сам по себе альфа-самец. С ним может это происходить, если его где-то задели или обидели. Его где-то занизили, обесценили, задели или обидели, а он через такие видео подчеркивает свою мужественность и значимость. Поэтому и сливаются видео, есть желание показать всему миру, а не только одному адресату. Он хочет показать, что он великолепный самец в расцвете сил», – сказала сексолог Мальцева.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +763

      dim29 16 минут назад

      Когда мужчина смотрит на свои гениталии, он автоматически возбуждается . Это просто п.и.з.д.е.ц Фрейд отдыхает.кто ей диплом дал.Это чтож получается.каждый раз когда я с.у я возбуждаюсь.п.и.з.д.у.й в г.е.й европу д.у.р.а

      0
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      Рейтинг: +24807

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Точно готовится к выборам в ГД.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2246

      jek718875 1 час назад

      Посадить его в клетку и возить по городу, пусть наяривает, раз не уймётся

      2
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      Рейтинг: +26

      врете вы все 2 часа назад

      Поэтому и сливаются видео, есть желание показать всему миру-----
      Ну вот, а теперь сексолог недвусмысленно намякивает что Зюба сам слил видео.)))

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      Рейтинг: +22788

      Persona_non_Grata > врете вы все 2 часа назад

      Да как-то я это и в первый раз подозревал ... Интересно, а как это должен оценить комитет по этике ???

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