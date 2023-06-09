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Сексолог оценила новые слитые видео Дзюбы

9 июня 2023, 20:20
5

Профессиональный сексолог Тамара Мальцева высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«В спорт приходят люди, которые хотя всем доказать, что они лучшие и достойны любви. Чаще всего они хотят доказать папе или маме. А секстинг или эксгибиционизм – самоутверждение того, что я хорош, сексуален и красивый. Когда мужчина смотрит на свои гениталии, он автоматически возбуждается. У женщин такого нет, поэтому иногда это вызывает небольшой конфуз, когда мужчина присылает дикпик женщине. Она не может оценить его половой орган так, как он сам его оценивает.

Когда происходят какие-то неудачи в спорте, появляется другой «самец», который показывает лучший результат, чем ты. Секстинг, сексуальная переписка – доказательство самому себе, что я самый лучший, я самец. «Смотри как у меня тут красиво и здорово!» – основной посыл таких переписок.

Дзюба сам по себе альфа-самец. С ним может это происходить, если его где-то задели или обидели. Его где-то занизили, обесценили, задели или обидели, а он через такие видео подчеркивает свою мужественность и значимость. Поэтому и сливаются видео, есть желание показать всему миру, а не только одному адресату. Он хочет показать, что он великолепный самец в расцвете сил», – сказала сексолог Мальцева.

  • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
  • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
  • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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jek718875
1686334622
Посадить его в клетку и возить по городу, пусть наяривает, раз не уймётся
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DOCTOR PENALTY
1686335737
Точно готовится к выборам в ГД.
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dim29
1686340445
Когда мужчина смотрит на свои гениталии, он автоматически возбуждается . Это просто п.и.з.д.е.ц Фрейд отдыхает.кто ей диплом дал.Это чтож получается.каждый раз когда я с.у я возбуждаюсь.п.и.з.д.у.й в г.е.й европу д.у.р.а
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АлексМак
1686343319
Да пусть дрочит, как хочет,- его личное дело.))
Ответить
jek718875
1686363672
Да найдите же в конце концов ему бабёнку, помогите доброму человеку
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