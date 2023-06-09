Сексолог оценила новые слитые видео Дзюбы

Профессиональный сексолог Тамара Мальцева высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«В спорт приходят люди, которые хотя всем доказать, что они лучшие и достойны любви. Чаще всего они хотят доказать папе или маме. А секстинг или эксгибиционизм – самоутверждение того, что я хорош, сексуален и красивый. Когда мужчина смотрит на свои гениталии, он автоматически возбуждается. У женщин такого нет, поэтому иногда это вызывает небольшой конфуз, когда мужчина присылает дикпик женщине. Она не может оценить его половой орган так, как он сам его оценивает.

Когда происходят какие-то неудачи в спорте, появляется другой «самец», который показывает лучший результат, чем ты. Секстинг, сексуальная переписка – доказательство самому себе, что я самый лучший, я самец. «Смотри как у меня тут красиво и здорово!» – основной посыл таких переписок.

Дзюба сам по себе альфа-самец. С ним может это происходить, если его где-то задели или обидели. Его где-то занизили, обесценили, задели или обидели, а он через такие видео подчеркивает свою мужественность и значимость. Поэтому и сливаются видео, есть желание показать всему миру, а не только одному адресату. Он хочет показать, что он великолепный самец в расцвете сил», – сказала сексолог Мальцева.