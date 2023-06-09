«Спартак» решил оспорить дисквалификацию Соболева

«Спартак» подал апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать Александра Соболева.

Нападающего отстранили на 4 матча РПЛ.

В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

В службе коммуникаций РФС подтвердили, что «Спартак» решил оспорить дисквалификацию.

Соболев уже пропустил матчи с «Пари НН» и «Крыльями Советов». Если наказание не пересмотрят, форвард не сыграет в двух стартовых турах следующего сезона РПЛ.