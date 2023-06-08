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    Бензема: «Я всегда хотел жить в Саудовской Аравии»

    Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о давнем желании поселиться в мусульманской стране.

    «Почему я решил переехать в Саудовскую Аравию? Потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – объяснил 35-летний француз алжирского происхождения.

    • Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • Он провел в «Реале» 14 сезонов.
    • Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
    • Его контракт с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года, зарплата – 100 млн евро.

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    Источник: Goal

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    08.06.2023 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12553

      DeStar 6 часов назад

      ну вот кому кому а бензема точно там нормально будет)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Napaleon Banapart 7 часов назад

      зарплата – 100 миллионов в год... За такие деньги он и в Перми всегда бы "мечтал" жить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15052

      Алексей З > Napaleon Banapart 6 часов назад

      Предложите *** , в Пермь к вам заедит.

      0
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