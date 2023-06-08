Бензема: «Я всегда хотел жить в Саудовской Аравии»

Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о давнем желании поселиться в мусульманской стране.
«Почему я решил переехать в Саудовскую Аравию? Потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – объяснил 35-летний француз алжирского происхождения.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- Он провел в «Реале» 14 сезонов.
- Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
- Его контракт с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года, зарплата – 100 млн евро.
Источник: Goal