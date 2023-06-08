«В чешских клубах такого нет»: Личка рассказал, чем его удивил чемпионат России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, чем его удивила РПЛ.
«Чем меня удивила РПЛ? У вас здесь, в России, побольше денег. «Спартак», «Зенит», ЦСКА – у этих команд очень большие бюджеты.
В Чехии, например, можно говорить о «Спарте» и «Славии» как о клубах, где денег больше, чем у остальных. Однако у них никогда не было таких бюджетов, как у вас.
При этом «Спарта» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Чехии, но до этого не могла взять золото девять лет», – сказал Личка.
- Личка в Оренбурге с 2020 года.
- В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
- Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с «Динамо-Брест».
Источник: «Известия»