«В чешских клубах такого нет»: Личка рассказал, чем его удивил чемпионат России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, чем его удивила РПЛ.

«Чем меня удивила РПЛ? У вас здесь, в России, побольше денег. «Спартак», «Зенит», ЦСКА – у этих команд очень большие бюджеты.

В Чехии, например, можно говорить о «Спарте» и «Славии» как о клубах, где денег больше, чем у остальных. Однако у них никогда не было таких бюджетов, как у вас.

При этом «Спарта» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Чехии, но до этого не могла взять золото девять лет», – сказал Личка.