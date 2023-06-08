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    • «В чешских клубах такого нет»: Личка рассказал, чем его удивил чемпионат России

    «В чешских клубах такого нет»: Личка рассказал, чем его удивил чемпионат России

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, чем его удивила РПЛ.

    «Чем меня удивила РПЛ? У вас здесь, в России, побольше денег. «Спартак», «Зенит», ЦСКА – у этих команд очень большие бюджеты.

    В Чехии, например, можно говорить о «Спарте» и «Славии» как о клубах, где денег больше, чем у остальных. Однако у них никогда не было таких бюджетов, как у вас.

    При этом «Спарта» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Чехии, но до этого не могла взять золото девять лет», – сказал Личка.

    • Личка в Оренбурге с 2020 года.
    • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
    • Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с «Динамо-Брест».

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    Источник: «Известия»

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