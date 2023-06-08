В окружении Игнатова отреагировали на агентский скандал: игрока могут дисквалифицировать

Ваган Давидянц, представитель нападающего «Спартака» Михаила Игнатова, рассказал об агентском скандале, в который попал футболист.

Бывший агент Игнатова Александр Маньяков судится с футболистом «Спартака».

Маньяков требует дисквалифицировать Игнатова на срок до шести месяцев.

Агент считает, что футболист должен ему 9,5 миллиона рублей.

«По прошествии полутора лет Миша подписывает новый хороший контракт со «Спартаком». После этого Маньяков узнает об этом и подает новый иск в палату. 21 января 2022 года мы получили требование от второй стороны (3 миллиона плюс 10 процентов дохода от действия соглашения с агентом).

Но договор уже не действовал, комитет признал соглашение уже прекратившим действие. Но мы получили требование на выплату 9,5 миллиона рублей по новому контракту», – сообщил Давидянц.