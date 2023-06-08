В окружении Игнатова отреагировали на агентский скандал: игрока могут дисквалифицировать

Ваган Давидянц, представитель нападающего «Спартака» Михаила Игнатова, рассказал об агентском скандале, в который попал футболист.
- Бывший агент Игнатова Александр Маньяков судится с футболистом «Спартака».
- Маньяков требует дисквалифицировать Игнатова на срок до шести месяцев.
- Агент считает, что футболист должен ему 9,5 миллиона рублей.
«По прошествии полутора лет Миша подписывает новый хороший контракт со «Спартаком». После этого Маньяков узнает об этом и подает новый иск в палату. 21 января 2022 года мы получили требование от второй стороны (3 миллиона плюс 10 процентов дохода от действия соглашения с агентом).
Но договор уже не действовал, комитет признал соглашение уже прекратившим действие. Но мы получили требование на выплату 9,5 миллиона рублей по новому контракту», – сообщил Давидянц.
Источник: «Р-Спорт»