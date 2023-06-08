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    • «Этого не хватало нашему футболу»: Уткин – о потенциальном новичке «Спартака»

    «Этого не хватало нашему футболу»: Уткин – о потенциальном новичке «Спартака»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Труа» Мама Бальде.

    «Ну что, этого не хватало всему нашему футболу. Был у нас Баба Адаму, был Папа Сарр, без Мама Бальде коллекция не полна.

    «По-грузински папа – это мама. А мама по-грузински – это деда. А деда по-грузински – это папа». Все близко, все рядом», – написал Уткин в телеграме.

    • Бальде забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах сезона Лиги 1.
    • Он лучший бомбардир команды в минувшем чемпионате Франции.
    • Бальде – самый дорогой игрок «Труа» (8 миллионов евро).

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1101

      rac531 7 минут назад

      Вася, опять пьяный? Ты же в футболе НИ ЧЕРТА НЕ СМЫСЛИШЬ)))
      Вот твоя аналитика:
      «Ваноли – кот Шрёдингера. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, но, может быть, его там и нет»,
      «Единственное качество Ваноли — он никто, звать его никак.»

      Правильно ГАДЖИЕВ отхлестал тебя по щекам, добавив при этом:
      «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, *****!».

      «Спартаку нового тренера найти - одного дня достаточно. Быстро, четко, как два пальца Абаскаль, так сказать.»

      0
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      Рейтинг: +4608

      Эном айс 43 минуты назад

      Хороший такой, застольный каламбур.. Для своих.
      Даже не для Бомбардира..((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5658

      neim 46 минут назад

      Что-то ведь надо говорить, иначе совсем Васеньку забудут ... ))).

      1
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      Рейтинг: +10

      361isa@mail.ru 1 час назад

      Вася пиарится как может

      0
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      Рейтинг: +4315

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Что-то вообще не понятное сказал.

      1
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      Рейтинг: +1506

      Болотоход 2 часа назад

      Вася бухой!
      Хотя говорил что завязал.

      2
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      Рейтинг: +20234

      Cleaner > Болотоход 1 час назад

      Это он по пьяни говорил.)

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      Рейтинг: +20234

      Cleaner 2 часа назад

      Вася, сам то понял, что сказал?

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