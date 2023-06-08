«Этого не хватало нашему футболу»: Уткин – о потенциальном новичке «Спартака»

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Труа» Мама Бальде.

«Ну что, этого не хватало всему нашему футболу. Был у нас Баба Адаму, был Папа Сарр, без Мама Бальде коллекция не полна.

«По-грузински папа – это мама. А мама по-грузински – это деда. А деда по-грузински – это папа». Все близко, все рядом», – написал Уткин в телеграме.