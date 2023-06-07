Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Три клуба РПЛ поборются за сербского защитника

    Алиц Мирсад, агент защитника «Васланд-Беверена» Александра Вукотича, сообщил об интересе трех клубов РПЛ к сербскому футболисту.

    «Некоторые клубы из РПЛ интересуются защитником Вукотичем, мы общаемся, но пока нет ничего конкретного. У нас есть предложение из второго немецкого дивизиона. Мы выбираем для игрока лучший вариант продолжения карьеры. Также поступают звонки из Азии, Китая.

    Могу сказать, что «Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются, они делали запрос в агентство и запрашивали информацию по доступности игрока. Ведь он серб, а русские для них братья, и все такое. Повторюсь, ничего конкретного пока нет», – сказал Мирсад.

    • 27-летний Вукотич провел 30 матчей за «Васланд-Беверен» в этом сезоне и забил 2 гола.
    • Его контракт с клубом истекает в июле.

    Новости по теме
    «Для него «я» было больше, чем команда»: Габулов ответил Смолову
    «Ты подставил команду»: Смолов рассказал о конфликте с Габуловым на ЧМ-2018
    Карпин раскрыл трансферные планы «Ростова» на межсезонье
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 