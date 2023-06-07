Три клуба РПЛ поборются за сербского защитника

Алиц Мирсад, агент защитника «Васланд-Беверена» Александра Вукотича, сообщил об интересе трех клубов РПЛ к сербскому футболисту.

«Некоторые клубы из РПЛ интересуются защитником Вукотичем, мы общаемся, но пока нет ничего конкретного. У нас есть предложение из второго немецкого дивизиона. Мы выбираем для игрока лучший вариант продолжения карьеры. Также поступают звонки из Азии, Китая.

Могу сказать, что «Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются, они делали запрос в агентство и запрашивали информацию по доступности игрока. Ведь он серб, а русские для них братья, и все такое. Повторюсь, ничего конкретного пока нет», – сказал Мирсад.