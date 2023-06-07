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    • Смолов – депутату Журовой: «О чем ты говоришь, какая мобилизация? У меня контракт с «Динамо», каждый день играю в Новогорске»

    Смолов – депутату Журовой: «О чем ты говоришь, какая мобилизация? У меня контракт с «Динамо», каждый день играю в Новогорске»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал слова депутата Госдумы Светланы Журовой о том, что он и Павел Мамаев открыли футбольную школу в Дубае, чтобы скрыться от мобилизации.

    – А как лично ты реагировал на информационную волну, которая была после открытия, когда огромное количество разнообразных чиновников, ну так, мягко говоря...

    – Ну да, а что у нас чиновники хорошего про футболистов говорят?

    – Мало чего.

    – Уровень абсурда такой, что какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит: «Ну от мобилизации скрывается». У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ***. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь?

    Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет.

    – А история о том, что нужно было лучше вложить деньги в российский футбол?

    – Нобель, я, честно, разговаривал с ребятами, которые открывали школы в России. Думаю, у тебя есть представление, как это все происходит.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      врете вы все 44 минуты назад

      Динамо подождет, а повестка ждать не будет.Надо Федя, надо.

      0
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      Рейтинг: +11687

      alex1951 5 часов назад

      ...ха-ха....
      Скоро не хохлов будете.... жрать ,а друг друга.... победосная ***** или как её - 3.14
      з дой накрылась....ресурсов стала не хватать, пойдешь,ты Федька воевать....)))

      1
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      Рейтинг: +1892

      Artemka444 5 часов назад

      Выпендриваться его конёк!!!!

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