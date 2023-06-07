Смолов – депутату Журовой: «О чем ты говоришь, какая мобилизация? У меня контракт с «Динамо», каждый день играю в Новогорске»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал слова депутата Госдумы Светланы Журовой о том, что он и Павел Мамаев открыли футбольную школу в Дубае, чтобы скрыться от мобилизации.

– А как лично ты реагировал на информационную волну, которая была после открытия, когда огромное количество разнообразных чиновников, ну так, мягко говоря...

– Ну да, а что у нас чиновники хорошего про футболистов говорят?

– Мало чего.

– Уровень абсурда такой, что какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит: «Ну от мобилизации скрывается». У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ***. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь?

Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет.

– А история о том, что нужно было лучше вложить деньги в российский футбол?

– Нобель, я, честно, разговаривал с ребятами, которые открывали школы в России. Думаю, у тебя есть представление, как это все происходит.

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