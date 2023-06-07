Рикардо Жезус рассказал, какое место еженедельно посещал в Москве

Бывший форвард ЦСКА Рикардо Жезус в восторге от Красной площади.

– Приэльбрусье, водопады, источники… Самое красивое место в России, где ты побывал?

– Были очень классные поездки в горы, в пещеры. А в Москве посещение Красной площади каждую неделю вошло у меня в привычку. Очень красивое место.

– Что в России лучше, чем где бы то ни было в мире?

– Красная площадь! Нет ничего похожего во всем мире, а я много стран объездил.