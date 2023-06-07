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    • Рикардо Жезус рассказал, какое место еженедельно посещал в Москве

    Рикардо Жезус рассказал, какое место еженедельно посещал в Москве

    Бывший форвард ЦСКА Рикардо Жезус в восторге от Красной площади.

    – Приэльбрусье, водопады, источники… Самое красивое место в России, где ты побывал?

    – Были очень классные поездки в горы, в пещеры. А в Москве посещение Красной площади каждую неделю вошло у меня в привычку. Очень красивое место.

    – Что в России лучше, чем где бы то ни было в мире?

    – Красная площадь! Нет ничего похожего во всем мире, а я много стран объездил.

    • Бразилец принадлежал ЦСКА в 2008-2013 годах.
    • С командой он дважды выиграл Кубок России.
    • 38-летний Жезус закончил карьеру 4 года назад.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4822

      fakeid 8 часов назад

      таких площадей в старой европе пруд пруди.

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