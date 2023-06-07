Аршавин: «Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом он выиграл Кубок УЕФА»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что экс-тренера команды Дика Адвоката планировали отправлять в отставку, но изменили решили и получили титулы.
«До всех побед известные люди собирались, чтобы убрать Адвоката. Не знаю, почему не убрали. Итог – первое место и Кубок УЕФА.
Если бы меня в то время спросили, я бы тоже сказал, что Адвокат – аут», – сообщил Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!»..
- Нидерландец пришел в «Зенит» в 2006 году.
- В 2007 году команда взяла РПЛ, в 2008 – Кубок и Суперкубок УЕФА.
- В 2010-2012 годах Адвокат тренировал сборную России.
Источник: «Бомбардир»