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    • Аршавин: «Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом он выиграл Кубок УЕФА»

    Аршавин: «Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом он выиграл Кубок УЕФА»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что экс-тренера команды Дика Адвоката планировали отправлять в отставку, но изменили решили и получили титулы.

    «До всех побед известные люди собирались, чтобы убрать Адвоката. Не знаю, почему не убрали. Итог – первое место и Кубок УЕФА.

    Если бы меня в то время спросили, я бы тоже сказал, что Адвокат – аут», – сообщил Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!»..

    • Нидерландец пришел в «Зенит» в 2006 году.
    • В 2007 году команда взяла РПЛ, в 2008 – Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • В 2010-2012 годах Адвокат тренировал сборную России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3156

      шахта Заполярная 7 часов назад

      Не выиграли, а купили, заплатив Баварии 40 мультов что бы она сдала игру.

      0
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      Рейтинг: +18089

      Barmaleushka > шахта Заполярная 4 часа назад

      ))))))))))))) Экий ты долбонавт ! И трепло.

      0
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      Рейтинг: +18512

      paracetamol 7 часов назад

      Лучше бы и дальше тренировал, но Чонтофальски сплавил из-за пропущенных дурголов. Мишу бы тогда в раму!

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      Рейтинг: +17655

      Garrincha58 10 часов назад

      единственный тренер настоящий тренер, который был в Зените после Садырина ещё бы отметил Спаллетти, а все остальные так ерунда именно при этих двух тренерах Зенит играл в европейский футбол не то что сейчас фигня полная

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      Рейтинг: +4822

      fakeid > Garrincha58 9 часов назад

      как по мне - лучше боаша у нас никого не было.

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      Рейтинг: +959

      Номэд > fakeid 9 часов назад

      Хорошо ныл. И ещё пе.дреску, под вшивых как раз фамилия. Кинул тебе с утреца то палку, который спалкойвжопе?

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      Рейтинг: +4822

      fakeid > Номэд 8 часов назад

      педка-номэдка, при боаше зенит засадил спартаку очередную пятёрочку. тебе это настолько понравилось, что ты вставил себе палку в жoпу и гордо проходил с ней 5 дней, не вынимая даже на уроках! гы-гы!

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