Аршавин: «Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом он выиграл Кубок УЕФА»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что экс-тренера команды Дика Адвоката планировали отправлять в отставку, но изменили решили и получили титулы.

«До всех побед известные люди собирались, чтобы убрать Адвоката. Не знаю, почему не убрали. Итог – первое место и Кубок УЕФА.

Если бы меня в то время спросили, я бы тоже сказал, что Адвокат – аут», – сообщил Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!»..