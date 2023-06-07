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    • Талалаев – о вылете «Химок» в Первую лигу: «ФНЛ остается лучшей лигой мира»

    Талалаев – о вылете «Химок» в Первую лигу: «ФНЛ остается лучшей лигой мира»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от выступления подмосковного клуба в Первой лиге.

    «Я пока не готов давать оценку. Надо все проанализировать, потому что и Первая лига изменилась.

    ФНЛ остается лучшей лигой мира, боязни перед ней нет. Я выходил как футболист из нее в РПЛ, как тренер работал в двух командах, в переходных матчах участвовал. Заходим с тренерским штабом и командой со спокойным сердцем, но еще не уравновешенным разумом.

    Сейчас главная проблема – избавиться от легионеров, или расторгать контракт, или отдавать в аренду. Мы подтвердили список тех, кого выставляем на трансфер. Завтра вывесим, если у кого‑то есть интерес, мы будем рады», – сказал Талалаев.

    • «Химки» заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в Первую лигу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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