Талалаев – о вылете «Химок» в Первую лигу: «ФНЛ остается лучшей лигой мира»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от выступления подмосковного клуба в Первой лиге.

«Я пока не готов давать оценку. Надо все проанализировать, потому что и Первая лига изменилась.

ФНЛ остается лучшей лигой мира, боязни перед ней нет. Я выходил как футболист из нее в РПЛ, как тренер работал в двух командах, в переходных матчах участвовал. Заходим с тренерским штабом и командой со спокойным сердцем, но еще не уравновешенным разумом.

Сейчас главная проблема – избавиться от легионеров, или расторгать контракт, или отдавать в аренду. Мы подтвердили список тех, кого выставляем на трансфер. Завтра вывесим, если у кого‑то есть интерес, мы будем рады», – сказал Талалаев.