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    Бензема объяснил, почему перешел в «Аль-Иттихад»

    Нападающий Карим Бензема прокомментировал переход в саудовский «Аль-Иттихад».

    «Рад познакомиться с новой лигой в другой стране. У «Аль-Иттихада» удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие футбольные амбиции – после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться.

    Мне посчастливилось добиться удивительных успехов в своей карьере, добиться всего в Испании и Европе. Чувствую, что пришло время для нового вызова и нового проекта.

    Посещая Саудовскую Аравию, я всякий раз чувствовал тепло и любовь со стороны болельщиков и жителей. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами и возможности помочь вывести этот удивительный клуб и футбол Саудовской Аравии на новый уровень.

    Я сделаю все для того, чтобы завоевывать трофеи, забивать голы, показывать свое мастерство, радовать фанатов, клуб, президента.

    Это хороший чемпионат, где выступает много хороших игроков. Криштиану Роналду уже здесь – мой друг, который показывает, что лига Саудовской Аравии начинает развиваться до следующего уровня. Я здесь для того, чтобы побеждать, как это было в Европе», – сказал Бензема.

    • 35-летний француз подписал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом».
    • Сообщалось, что Бензема будет зарабатывать 100 миллионов евро в год.

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    Источник: твиттер «Аль-Иттихада»

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    06.06.2023 22:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1887

      Fialet 4 часа назад

      Забыл сказать, что с детства мечтал играть в этой команде.

      1
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      Рейтинг: +5257

      Питерский князь 4 часа назад

      Я перешел потому, что на пенсии хочу жить безбедно.
      Все норм.

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