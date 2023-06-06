Бензема объяснил, почему перешел в «Аль-Иттихад»

Нападающий Карим Бензема прокомментировал переход в саудовский «Аль-Иттихад».
«Рад познакомиться с новой лигой в другой стране. У «Аль-Иттихада» удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие футбольные амбиции – после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться.
Мне посчастливилось добиться удивительных успехов в своей карьере, добиться всего в Испании и Европе. Чувствую, что пришло время для нового вызова и нового проекта.
Посещая Саудовскую Аравию, я всякий раз чувствовал тепло и любовь со стороны болельщиков и жителей. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами и возможности помочь вывести этот удивительный клуб и футбол Саудовской Аравии на новый уровень.
Я сделаю все для того, чтобы завоевывать трофеи, забивать голы, показывать свое мастерство, радовать фанатов, клуб, президента.
Это хороший чемпионат, где выступает много хороших игроков. Криштиану Роналду уже здесь – мой друг, который показывает, что лига Саудовской Аравии начинает развиваться до следующего уровня. Я здесь для того, чтобы побеждать, как это было в Европе», – сказал Бензема.
- 35-летний француз подписал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом».
- Сообщалось, что Бензема будет зарабатывать 100 миллионов евро в год.