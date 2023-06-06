Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Не надо этой бодяги»: Аршавин порассуждал о возможной реформе РПЛ

    «Не надо этой бодяги»: Аршавин порассуждал о возможной реформе РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, как можно реформировать чемпионат России.

    – Я согласен, если делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после первого этапа.

    В этом сезоне в молодежном первенстве «Краснодар» отставал на 12 очков от «Зенита». Дальше разбили на группы: первая пятерка и вторая, очки считали только в одной.

    «Краснодар» еле залез в эту пятерку. После пересчета «Зенит» опережал «Краснодар» уже на два очка.

    Они [«Краснодар»] грамотно сделали, всех спустили в 2004-й год. Подготовились, все игры выиграли, и за пять туров до конца интриги уже не было.

    – Это сложное деление. Если делить очки просто на два?

    – Нельзя. В Казахстане был пример: по-моему, 44 очка у «Кайрата» и 43 – у «Астаны».

    Делили поровну: 21 с половиной, в большую сторону обнуляли. В итоге «Астана» опередила «Кайрат» на половину очка.

    Не надо этой бодяги. Все очки должны быть набраны. Нужно говорить об уровне команд и о том, как люди управляют клубами.

    • «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
    • ЦСКА отстал от 1-го места на 12 очков, «Спартак» – на 16.

    Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику

    Новости по теме
    Аршавин назвал команду из топ-8 РПЛ с самой слабой обороной 1
    Аршавин ответил, пытался ли «Зенит» купить Пиняева 2
    Аршавин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ: это не Акинфеев 7
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2023 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21565

      derrik2000 7 часов назад

      Я вот с какой мыслЕй его согласен.
      Не нужно маятся херней "эффективным манагерам" РФС и его под'едалам!
      16 команд, чемпионат в два круга, НО "весна-осень".
      А то так и хочется каждой козлине "внести свою лепту в развитие российского футбола".

      Ну, естественно, согласен с высказыванием о людЯх, которые якобы управляют клубами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6500

      Enter2006 11 часов назад

      Просрал семью, идиотничал, и говорит "не надо этой бодяги". Слов нет, был зажигалкой в своё время, но сейчас лучше помолчал бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4809

      fakeid > Enter2006 9 часов назад

      в смысле просрал? ты его жену видел? будь у тебя такая же - думаю, ты бы тоже счёл за счастье с ней развестись. гы-гы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 