«Не надо этой бодяги»: Аршавин порассуждал о возможной реформе РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, как можно реформировать чемпионат России.

– Я согласен, если делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после первого этапа.

В этом сезоне в молодежном первенстве «Краснодар» отставал на 12 очков от «Зенита». Дальше разбили на группы: первая пятерка и вторая, очки считали только в одной.

«Краснодар» еле залез в эту пятерку. После пересчета «Зенит» опережал «Краснодар» уже на два очка.

Они [«Краснодар»] грамотно сделали, всех спустили в 2004-й год. Подготовились, все игры выиграли, и за пять туров до конца интриги уже не было.

– Это сложное деление. Если делить очки просто на два?

– Нельзя. В Казахстане был пример: по-моему, 44 очка у «Кайрата» и 43 – у «Астаны».

Делили поровну: 21 с половиной, в большую сторону обнуляли. В итоге «Астана» опередила «Кайрат» на половину очка.

Не надо этой бодяги. Все очки должны быть набраны. Нужно говорить об уровне команд и о том, как люди управляют клубами.

«Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

ЦСКА отстал от 1-го места на 12 очков, «Спартак» – на 16.

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