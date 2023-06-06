«Не надо этой бодяги»: Аршавин порассуждал о возможной реформе РПЛ

Я вот с какой мыслЕй его согласен.
Не нужно маятся херней "эффективным манагерам" РФС и его под'едалам!
16 команд, чемпионат в два круга, НО "весна-осень".
А то так и хочется каждой козлине "внести свою лепту в развитие российского футбола".
Ну, естественно, согласен с высказыванием о людЯх, которые якобы управляют клубами.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, как можно реформировать чемпионат России.
– Я согласен, если делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после первого этапа.
В этом сезоне в молодежном первенстве «Краснодар» отставал на 12 очков от «Зенита». Дальше разбили на группы: первая пятерка и вторая, очки считали только в одной.
«Краснодар» еле залез в эту пятерку. После пересчета «Зенит» опережал «Краснодар» уже на два очка.
Они [«Краснодар»] грамотно сделали, всех спустили в 2004-й год. Подготовились, все игры выиграли, и за пять туров до конца интриги уже не было.
– Это сложное деление. Если делить очки просто на два?
– Нельзя. В Казахстане был пример: по-моему, 44 очка у «Кайрата» и 43 – у «Астаны».
Делили поровну: 21 с половиной, в большую сторону обнуляли. В итоге «Астана» опередила «Кайрат» на половину очка.
Не надо этой бодяги. Все очки должны быть набраны. Нужно говорить об уровне команд и о том, как люди управляют клубами.
- «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
- ЦСКА отстал от 1-го места на 12 очков, «Спартак» – на 16.
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