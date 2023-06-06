«Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург».

«Оренбург» заинтересован в услугах аргентинского нападающего ЦСКА Гайча.

Если «Верона» не выкупит Адольфо, то по возвращению в Россию его может арендовать команда Лички. Зарплату 24-летнему страйкеру при таком раскладе клубы будут платить вместе», – сообщил инсайдер Иван Карпов.