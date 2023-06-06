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    «Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург».

    «Оренбург» заинтересован в услугах аргентинского нападающего ЦСКА Гайча.

    Если «Верона» не выкупит Адольфо, то по возвращению в Россию его может арендовать команда Лички. Зарплату 24-летнему страйкеру при таком раскладе клубы будут платить вместе», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • 24-летний Гайч стоит 1,8 миллиона евро.
    • Его аренда в «Вероне» рассчитана до лета.
    • ЦСКА купил Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.06.2023 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101653

      zigbert 11 часов назад

      В ЦСКА он явно не нужен. Остается только ждать решение Вероны.

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      Рейтинг: +1466

      Таврида 13 часов назад

      "24-летнему страйкеру". Ага, страйкер, скорее уж "Пиноккио. История деревянной куклы"...

      2
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