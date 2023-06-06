«Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург».
«Оренбург» заинтересован в услугах аргентинского нападающего ЦСКА Гайча.
Если «Верона» не выкупит Адольфо, то по возвращению в Россию его может арендовать команда Лички. Зарплату 24-летнему страйкеру при таком раскладе клубы будут платить вместе», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- 24-летний Гайч стоит 1,8 миллиона евро.
- Его аренда в «Вероне» рассчитана до лета.
- ЦСКА купил Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова