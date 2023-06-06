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    • Дзюба – о своих хоккейных навыках: «Я – Бобровский на максималках»

    Дзюба – о своих хоккейных навыках: «Я – Бобровский на максималках»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих хоккейных навыках.

    – В декабре на Красной площади в хоккей играли футболисты: Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Александр Мостовой… А вы сами как насчет того, чтобы в хоккей поиграть?

    – Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и всe было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием.

    Так и напишите: Артем Дзюба в хоккее – это страж ворот. Я – Сергей Бобровский на максималках.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2023 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2667

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Пуговка ты от парток, а не Бобровский. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      В "Легенде №17" Тарасов Харламова ставил защищать ворота - вот бы так Дзюбу протестировать "на максималках". ) *

      1
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      Рейтинг: +6500

      Enter2006 > DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Он бы обосрался и два раза кончил от дрочки ))

      1
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