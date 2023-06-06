Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих хоккейных навыках.

– В декабре на Красной площади в хоккей играли футболисты: Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Александр Мостовой… А вы сами как насчет того, чтобы в хоккей поиграть?

– Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и всe было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием.

Так и напишите: Артем Дзюба в хоккее – это страж ворот. Я – Сергей Бобровский на максималках.