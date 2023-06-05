«Они так удивились»: Черчесов рассказал о послании Хабиба игрокам «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о взаимоотношениях с Хабибом Нурмагомедовым.
«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб...». Подошел узнать, о чем речь. Ребята говорят, что они его фанаты.
Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я потом показал это видео ребятам. Они так удивились.
Потом еще неделю за мной ходили и спасибо говорили», – сказал Черчесов.
- Российский тренер возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
- При нем команда дважды стала чемпионом Венгрии, выиграла Кубок страны и впервые за 47 лет попала в плей-офф еврокубков.
Источник: «Матч ТВ»