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    • Семак ответил на вопрос, какие позиции в «Зените» нуждаются в усилении

    Семак ответил на вопрос, какие позиции в «Зените» нуждаются в усилении

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить клубу в летнее трансферное окно.

    «Мы смотрим разные позиции, конечно. Важно понимать, кого мы можем взять. Мы будем рады любому игроку, который сильнее тех, кто у нас есть сейчас.

    Не всегда получается приобрести тех игроков, которые нам нужны. С голкиперами у нас проблем нет. Усиление? Смотрим варианты, работаем постоянно», – сказал Семак.

    • «Зенит» выиграл РПЛ в 5-м сезоне подряд.
    • На несколько недель клуб ушел в отпуск.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12700

      Вомбат 24 минуты назад

      Бомбардир в своем репертуаре. Частица НЕ пропущена в заголовке, а потому смысл заголовка прямо противоположен смыслу текста.

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      Рейтинг: +1985

      Suvorov51 47 минут назад

      Сегожа только интервью дает, да и то многое не имеет право говорить, что решил Хозяин и Мидьвидь то и будет, а Сегожа, просто при команде

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      Рейтинг: +3681

      acor94 1 час назад

      Мне кажется, он даже сам не понимает о чем говорит.

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      Рейтинг: +12700

      Вомбат > acor94 14 минут назад

      Он-то понимает. Это журналист не понимает, что Семак не может сейчас ответить на этот вопрос. Он даже не может сказать, почему он не может ответить (если он это скажет, то будет наказан). Я частное лицо, и не нарушу корпоративной этики, если объясню вам ситуацию. В июле-августе состоится заседание ФИФА, на котором будет рассматриваться вопрос об исключении России из этой организации ввиду принятия двух крымских клубов в Первую лигу. Если нашу страну исключат из ФИФА, то все контракты наших легионеров не будут иметь юридической силы вне России. Тогда останутся только те легионеры, которые захотят доигрывать в России до конца карьеры. Какие позиции каким командам надо будет усиливать, станет понятно, когда одни уедут, а другие останутся. А е

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      Рейтинг: +12700

      Вомбат > Вомбат 13 минут назад

      если нас не исключат, тогда можно будет выдохнуть и опять-таки заняться укреплением состава.

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      Рейтинг: +206

      Александр.Т. 1 час назад

      Семак ответил на вопрос, какие позиции в «Зените» нуждаются в усилении и нбе ответ о каких позициях он говорит ?

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      Рейтинг: +1487

      Болотоход > Александр.Т. 1 час назад

      Там не семак помойкой рулит)))

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