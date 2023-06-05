Семак ответил на вопрос, какие позиции в «Зените» нуждаются в усилении

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить клубу в летнее трансферное окно.
«Мы смотрим разные позиции, конечно. Важно понимать, кого мы можем взять. Мы будем рады любому игроку, который сильнее тех, кто у нас есть сейчас.
Не всегда получается приобрести тех игроков, которые нам нужны. С голкиперами у нас проблем нет. Усиление? Смотрим варианты, работаем постоянно», – сказал Семак.
- «Зенит» выиграл РПЛ в 5-м сезоне подряд.
- На несколько недель клуб ушел в отпуск.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»