Семак ответил на вопрос, какие позиции в «Зените» нуждаются в усилении

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить клубу в летнее трансферное окно.

«Мы смотрим разные позиции, конечно. Важно понимать, кого мы можем взять. Мы будем рады любому игроку, который сильнее тех, кто у нас есть сейчас.

Не всегда получается приобрести тех игроков, которые нам нужны. С голкиперами у нас проблем нет. Усиление? Смотрим варианты, работаем постоянно», – сказал Семак.