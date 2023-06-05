Ибрагимович: «Если бы Райола был жив, я бы продолжал играть – ему нужны комиссионные»

Златан Ибрагимович, говоря о завершении карьеры, вспомнил своего бывшего агента Мино Райолу.

«Когда я был в США, то не собирался возвращаться в Европу, но Мино меня убедил.

С ним я делился всем. Мы были близки как в футболе, так и за его пределами. Все очень изменилось с тех пор, как Мино не стало...

Если бы он был жив, я бы продолжил играть, потому что ему нужны комиссионные. Извини, Мино, но это правда!» – заявил 41-летний швед.