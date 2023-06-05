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    • Ибрагимович: «Если бы Райола был жив, я бы продолжал играть – ему нужны комиссионные»

    Ибрагимович: «Если бы Райола был жив, я бы продолжал играть – ему нужны комиссионные»

    Златан Ибрагимович, говоря о завершении карьеры, вспомнил своего бывшего агента Мино Райолу.

    «Когда я был в США, то не собирался возвращаться в Европу, но Мино меня убедил.

    С ним я делился всем. Мы были близки как в футболе, так и за его пределами. Все очень изменилось с тех пор, как Мино не стало...

    Если бы он был жив, я бы продолжил играть, потому что ему нужны комиссионные. Извини, Мино, но это правда!» – заявил 41-летний швед.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 4 часа назад

      В гробу карманов нет , интересно знал ли об этом Райола.

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