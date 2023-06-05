Федотов рассказал, что нужно ЦСКА для чемпионства

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о перспективах команды выиграть РПЛ.

– ЦСКА всегда близок к титулу. Что нужно сделать, чтобы было как в хоккее (ХК ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд – примечание «Бомбардира»)?

– Есть куда стремиться – это и селекционная политика, где нужно попадать в точку, не делать ошибок.

Слагаемые успеха – развиваться, двигаться вперед, желать этого. Наше руководство знает, как побеждать, выстраивать вопрос.