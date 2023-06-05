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    Федотов рассказал, что нужно ЦСКА для чемпионства

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о перспективах команды выиграть РПЛ.

    – ЦСКА всегда близок к титулу. Что нужно сделать, чтобы было как в хоккее (ХК ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд – примечание «Бомбардира»)?

    – Есть куда стремиться – это и селекционная политика, где нужно попадать в точку, не делать ошибок.

    Слагаемые успеха – развиваться, двигаться вперед, желать этого. Наше руководство знает, как побеждать, выстраивать вопрос.

    • ЦСКА уступил только «Зениту», отстав от чемпиона на 12 очков.
    • Московская команда финишировала в тройке призеров впервые с 2018 года.
    • 11 июня они сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале Fonbet Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2799

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Забивной нападающий! Создаём много моментов голевых,а забивать некому. Беда с реализацией

      0
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      Рейтинг: +713

      bratskij 2 часа назад

      Нужно выгнать Чахлого и зеБолотного и взять нормальных напов, которые могут вытащить игру даже если она не идет. А эти калеки только могут запарывать момент за моментом. На их месте нормальные нападающие накалатили бы столько что и не снилось.

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      Рейтинг: +20196

      Cleaner 3 часа назад

      Нужно два НАПАДАЮЩИХ и ЗАЩИТНИКА на правый фланг. Хороших игроков на эти позиции. И ЦСКА - ЧЕМПИОН!

      1
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      Рейтинг: +1029

      OOOVVV. 5 часов назад

      Для успешного завершения сезона осталась малость -- взять Суперкубок
      11 июня )).

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