Реакция Малкома на получение двух наград по итогам сезона РПЛ

Малком записал видеообращение в связи с получением индивидуальных наград в рамках премии «Герои РПЛ».

Бразильского легионера «Зенита» признали лучшим игроком сезона и лучшим нападающим сезона.

«Привет всем, я Малком. Во-первых, хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне всe для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом.

Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то, что помогли мне стать лучшим на поле.

Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» – сказал Малком.