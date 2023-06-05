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    • Реакция Малкома на получение двух наград по итогам сезона РПЛ

    Реакция Малкома на получение двух наград по итогам сезона РПЛ

    Малком записал видеообращение в связи с получением индивидуальных наград в рамках премии «Герои РПЛ».

    Бразильского легионера «Зенита» признали лучшим игроком сезона и лучшим нападающим сезона.

    «Привет всем, я Малком. Во-первых, хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне всe для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом.

    Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то, что помогли мне стать лучшим на поле.

    Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» – сказал Малком.

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    Источник: страница РПЛ в соцсети ВКонтакте

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4450

      ЮНик 7 часов назад

      Малком не был включен в сборную Бразилии на ЧМ-22. В РПЛ признал лучшим. Это всё что надо знать об уровне РПЛ.

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      Рейтинг: +4166

      Kollljan > ЮНик 6 часов назад

      Малком включен в сборную Бразилии в 2023 году. Не всё так плохо с уровнем РПЛ.

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