Черчесов: «Добрый Дзюба – это плохой футболист»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил успешную игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.
«Как так получилось, что после паузы в «Локо» сразу начал забивать? Думаю, что помог тот опыт, который он приобрeл в Турции.
Мы знаем, что добрый Дзюба – это плохой футболист. Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает.
Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном», – сказал Черчесов.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».
Источник: «Чемпионат»