Черчесов: «Добрый Дзюба – это плохой футболист»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил успешную игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.

«Как так получилось, что после паузы в «Локо» сразу начал забивать? Думаю, что помог тот опыт, который он приобрeл в Турции.

Мы знаем, что добрый Дзюба – это плохой футболист. Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает.

Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном», – сказал Черчесов.