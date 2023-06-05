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    Черчесов: «Добрый Дзюба – это плохой футболист»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил успешную игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.

    «Как так получилось, что после паузы в «Локо» сразу начал забивать? Думаю, что помог тот опыт, который он приобрeл в Турции.

    Мы знаем, что добрый Дзюба – это плохой футболист. Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает.

    Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном», – сказал Черчесов.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18556

      NewLife 7 часов назад

      Дела давно минувших дней. У форелевода фантомные боли по сборной.

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