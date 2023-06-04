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    • Карасев объяснил, за что удалил Виллиана Рошу в матче «Спартак» – ЦСКА

    Карасев объяснил, за что удалил Виллиана Рошу в матче «Спартак» – ЦСКА

    Российский арбитр Сергей Карасев объяснил свое решение показать красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче со «Спартаком».

    • Роша повторил неприличный жест Александра Соболева. Карасев в итоге удалил обоих игроков.
    • ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

    – ЭСК признала, что Рошу удалили ошибочно. Как вы видели этот эпизод? Почему вы показали красную?

    – Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.

    – Не кажется, что контекст жестов был разный?

    – Тогда я приведу пример. Вы сидите в парке, на лавочке. Напротив вас два человека, вы не знаете, знакомы они или нет. Они что-то выясняют, толкаются. Один показывает что-то другому. И человек, которому показали, поворачивается к вам, сидящему и не имеющему отношения к этому, и показывает вам этот же жест. В каком контексте он это показывает?

    В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел. Мы не можем подойти вдвоем к Роше. Приведу другой пример. Произошел какой-то фол против футболиста. Судья зафиксировал фол, но не показывает карточку, а футболист к нему бежит и говорит: «Ну, ты чего? Почему?». Что я должен делать? Показать карточку за проявление эмоций и несогласие с решением. Либо он подбегает ко мне и просит показать карточку жестом. Я что должен делать? Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест 1 в 1 такой же непристойный и оскорбительный. В каком контексте очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка. ЭСК и КДК решили по-другому. Это их право. На поле было принято такое решение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 20:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +651

      FCSpartakM 9 часов назад

      Вот про это речь. Жест был -был, такой же, 1 в 1 . Причем тут вообще контекст? На трибунах все видели держания за яйки и Соболя и Роши. Роша просто кре!тин, что повторил. И отмазы еще придумали,что англ он не знает, даже подзаборный алкаш пару слов знает на агл. А с учетом того, что Роша до этого на желтую фолил на Соболе, плюс апеллировал к ВАР- еще одна, то в сумме он все равно должен был удален. ЭСК просто тупо повелся на хайп лицемерный.

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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 10 часов назад

      Карасев все на бокового судью(ассистента) СВАЛИЛ...(((

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      Рейтинг: +14028

      R_a_i_n > Cleaner 10 часов назад

      А боковой красавчик! Разобрался в ситуации.

      1
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      Рейтинг: +14028

      R_a_i_n 11 часов назад

      Жест был? Был! Но это другое... Это же со Спартаком играли...

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      Рейтинг: +20181

      Cleaner > R_a_i_n 10 часов назад

      Надо было Роше в морду Соболю дать. Удивляюсь, что он этого не сделал...

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      Рейтинг: +14028

      R_a_i_n > Cleaner 10 часов назад

      Роша в морду? Ты его видел??? Он сыкун, он побежал жаловаться...

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