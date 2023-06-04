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  • Карасев объяснил, за что удалил Виллиана Рошу в матче «Спартак» – ЦСКА

Карасев объяснил, за что удалил Виллиана Рошу в матче «Спартак» – ЦСКА

4 июня 2023, 20:02
8

Российский арбитр Сергей Карасев объяснил свое решение показать красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче со «Спартаком».

  • Роша повторил неприличный жест Александра Соболева. Карасев в итоге удалил обоих игроков.
  • ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

– ЭСК признала, что Рошу удалили ошибочно. Как вы видели этот эпизод? Почему вы показали красную?

– Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.

– Не кажется, что контекст жестов был разный?

– Тогда я приведу пример. Вы сидите в парке, на лавочке. Напротив вас два человека, вы не знаете, знакомы они или нет. Они что-то выясняют, толкаются. Один показывает что-то другому. И человек, которому показали, поворачивается к вам, сидящему и не имеющему отношения к этому, и показывает вам этот же жест. В каком контексте он это показывает?

В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел. Мы не можем подойти вдвоем к Роше. Приведу другой пример. Произошел какой-то фол против футболиста. Судья зафиксировал фол, но не показывает карточку, а футболист к нему бежит и говорит: «Ну, ты чего? Почему?». Что я должен делать? Показать карточку за проявление эмоций и несогласие с решением. Либо он подбегает ко мне и просит показать карточку жестом. Я что должен делать? Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест 1 в 1 такой же непристойный и оскорбительный. В каком контексте очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка. ЭСК и КДК решили по-другому. Это их право. На поле было принято такое решение.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Роша Виллиан Карасев Сергей
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1685899394
Жест был? Был! Но это другое... Это же со Спартаком играли...
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FCSpartakM
1685907820
Вот про это речь. Жест был -был, такой же, 1 в 1 . Причем тут вообще контекст? На трибунах все видели держания за яйки и Соболя и Роши. Роша просто кре!тин, что повторил. И отмазы еще придумали,что англ он не знает, даже подзаборный алкаш пару слов знает на агл. А с учетом того, что Роша до этого на желтую фолил на Соболе, плюс апеллировал к ВАР- еще одна, то в сумме он все равно должен был удален. ЭСК просто тупо повелся на хайп лицемерный.
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gunstilzit
1685943434
Ну если Карась так обьяснил на КДК,то почему отменили карточке Роше? В КДК дебилы? (Да знаю я что в КДК сидят охочие до денег дебилы!)
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NewLife
1685953324
Очень логично со стороны ЭСК. Теперь если зюба прямо на поле снимет портки и начнет дрочить - смотри на контекст: если на трибуне перед ним азмунка, то не удаляйте, а если нет контекста, тогда - красная)
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