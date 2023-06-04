Семин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил нескольких игроков минувшего сезона РПЛ.

«В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА. Индивидуально из молодых в этом году хорошо себя показал Сергей Пиняев. Из петербуржского клуба мне больше понравился Малком.

В ЦСКА очень хорошие защитники, могу выделить Виллиана Рошу. «Армейцы» в этом году заняли второе место, а если еще и выиграют Кубок России, то это будет большой успех.

Лучший вратарь этого сезона – Игорь Акинфеев. Конечно, у него есть конкуренты, но я все равно считаю его лучшим. Кто ближайший конкурент Игоря? Илья Лантратов из «Локомотива» сейчас близок к Акинфееву», – считает Семин.