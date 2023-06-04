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    Семин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил нескольких игроков минувшего сезона РПЛ.

    «В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА. Индивидуально из молодых в этом году хорошо себя показал Сергей Пиняев. Из петербуржского клуба мне больше понравился Малком.

    В ЦСКА очень хорошие защитники, могу выделить Виллиана Рошу. «Армейцы» в этом году заняли второе место, а если еще и выиграют Кубок России, то это будет большой успех.

    Лучший вратарь этого сезона – Игорь Акинфеев. Конечно, у него есть конкуренты, но я все равно считаю его лучшим. Кто ближайший конкурент Игоря? Илья Лантратов из «Локомотива» сейчас близок к Акинфееву», – считает Семин.

    • ЦСКА 11 июня предстоит кубковый суперфинал против «Краснодара».
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2023 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1561

      balam 13 часов назад

      спасибо Шпалыч.все ясно и объективно

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      Рейтинг: +24771

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Несомненно - это два лучших вратаря РПЛ на сегодняшний день. Сафонов сдал и начинает разочаровывать.

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      Рейтинг: +5368

      PAREVG. 15 часов назад

      Лантратов - молодец, сначала тащил Химки, а во второй части сезона очень надежно играл в Локо.
      Я думаю, на данный момент, он сильнее Игоря.

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