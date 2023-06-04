Президент Даудов подытожил сезон «Ахмата»

Магомед Даудов, президент «Ахмата», подвел итоги сезона.

«Команда выступила ровно на протяжении всего турнира. Особенно впечатлил весенний этап чемпионата. Три победы подряд с крупным счетом – рекорд клуба. Парни установили еще не один рекорд. Этот сезон останется в истории, как самый лучший по количеству набранных очков, по наибольшему количеству забитых голов и побед.

Команда ломает стереотипы, что является «домашней». Восемь побед на выезде – лучший результат среди всех клубов (столько же побед только у «Зенита»). На полях соперников в числе других были обыграны «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Зенит». При этом только «Ахмат» смог отобрать четыре очка из шести у многолетнего чемпиона страны», – написал Даудов.