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    Президент Даудов подытожил сезон «Ахмата»

    Магомед Даудов, президент «Ахмата», подвел итоги сезона.

    «Команда выступила ровно на протяжении всего турнира. Особенно впечатлил весенний этап чемпионата. Три победы подряд с крупным счетом – рекорд клуба. Парни установили еще не один рекорд. Этот сезон останется в истории, как самый лучший по количеству набранных очков, по наибольшему количеству забитых голов и побед.

    Команда ломает стереотипы, что является «домашней». Восемь побед на выезде – лучший результат среди всех клубов (столько же побед только у «Зенита»). На полях соперников в числе других были обыграны «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Зенит». При этом только «Ахмат» смог отобрать четыре очка из шести у многолетнего чемпиона страны», – написал Даудов.

    • Осенью после отставки Андрея Талалаева «Ахмат» принял Сергей Ташуев.
    • Команда заняла 5-е место.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    04.06.2023 11:20
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