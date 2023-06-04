Стал известен план «Локомотива» на межсезонье

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскрыл план на межсезонье.

– По отпуску и межсезонью. Сколько планируете отдыхать и куда поедете на сборы?

– Все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учeтом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным. Там, где мы раньше всегда проводили сборы, сейчас очень жарко. Нецелесообразно. Поэтому проводим их здесь.

Команде предстоит двухнедельный отпуск. 18 июня – медкомиссия, 19 числа стартует сбор. Футболистам, которые вызваны в свои национальные сборные, будет предоставлено немного больше дней отдыха.