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    Стал известен план «Локомотива» на межсезонье

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскрыл план на межсезонье.

    – По отпуску и межсезонью. Сколько планируете отдыхать и куда поедете на сборы?

    – Все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учeтом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным. Там, где мы раньше всегда проводили сборы, сейчас очень жарко. Нецелесообразно. Поэтому проводим их здесь.

    Команде предстоит двухнедельный отпуск. 18 июня – медкомиссия, 19 числа стартует сбор. Футболистам, которые вызваны в свои национальные сборные, будет предоставлено немного больше дней отдыха.

    • «Локомотив» финишировал в РПЛ 8-м.
    • Галактионов принял команду осенью в зоне переходных матчей.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    04.06.2023 10:46
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