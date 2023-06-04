Литвинов: «Непозволительно заканчивать сезон, как «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов недоволен концовкой сезона в исполнении команды.

В 30-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1).

Москвичи начинали весну на 2-м месте.

Новый сезон стартует 23 июля.

– Упустили возможность занять второе место и возможность биться за чемпионство. Сами виноваты. Мы потеряли много очков.

– В перерыве знали, какой счет в параллельных матчах?

– Да, видел, что 4:0 выигрывал ЦСКА. Но, честно, без разницы, надо было выигрывать и порадовать болельщиков, но не получилось, это наша вина. Считаю, что так заканчивать сезон непозволительно.