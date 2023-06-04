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    • Литвинов: «Непозволительно заканчивать сезон, как «Спартак»

    Литвинов: «Непозволительно заканчивать сезон, как «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов недоволен концовкой сезона в исполнении команды.

    • В 30-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1).
    • Москвичи начинали весну на 2-м месте.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

    – Упустили возможность занять второе место и возможность биться за чемпионство. Сами виноваты. Мы потеряли много очков.

    – В перерыве знали, какой счет в параллельных матчах?

    – Да, видел, что 4:0 выигрывал ЦСКА. Но, честно, без разницы, надо было выигрывать и порадовать болельщиков, но не получилось, это наша вина. Считаю, что так заканчивать сезон непозволительно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 08:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2544

      alefreddy 9 часов назад

      языком чесал про чемпионство теперь и второе место просрали-коряги не игроки

      0
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 14 часов назад

      Литвинов, совсем куку??? Какое вам чемпионство? Борьба за место в десятке - вот ваш удел и уровень...(((

      0
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      Рейтинг: +1188

      SLADE2019 23 часа назад

      Ты и твои партнеры сезон и провели не шатко-не валко. Дело не только в его концовке. Позорники, да и только. Хотя, некоторые комментаторы - болельщики Спартака уверяют, что все окей. В гробу я такой окей видал.

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      Рейтинг: +18552

      NewLife > SLADE2019 21 час назад

      Чтобы содержать корову было выгодно, ее надо меньше кормить и больше доить) У тебя такой подход ? Вернись на землю, что можно ожидать от этого состава наполовину из проф непригодных игрочишек. Литвинов - один из таких.

      0
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      Рейтинг: +1188

      SLADE2019 > NewLife 21 час назад

      То, что Спартак состоит из профнепригодных игрочишек, никто не спорит. Я об этом в адрес менеджмента всегда говорю и буду говорить. Литвинов, тоже согласен, не для Спартака игрок. А о том, что футболист слабый, ему не то, что надо, но и очень полезно говорить. Или твоя мысль, что Абаскаль красавчик, раз с таким составом призером стал?

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      Рейтинг: +18552

      NewLife > SLADE2019 20 часов назад

      Некоторые тренерские решения вызывают у меня недоумение, мягко говоря. Думаю, что здесь больше вины руководства, что команда так укомплектована. И Абаскаль тоже упрямый козел, и Кофрие и Рассказов сильнее Денисова. Не уверен, что их выгнали уже при Абаскале, но факт остается фактом.

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      Рейтинг: +20181

      Cleaner > Cleaner 14 часов назад

      Рассказов? Ржу то одного упоминания об этом СПАРТАКОВЦЕ. Косяк на косяке у этого футболиста...

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