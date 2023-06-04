Литвинов: «Непозволительно заканчивать сезон, как «Спартак»

языком чесал про чемпионство теперь и второе место просрали-коряги не игроки
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов недоволен концовкой сезона в исполнении команды.
- В 30-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1).
- Москвичи начинали весну на 2-м месте.
- Новый сезон стартует 23 июля.
– Упустили возможность занять второе место и возможность биться за чемпионство. Сами виноваты. Мы потеряли много очков.
– В перерыве знали, какой счет в параллельных матчах?
– Да, видел, что 4:0 выигрывал ЦСКА. Но, честно, без разницы, надо было выигрывать и порадовать болельщиков, но не получилось, это наша вина. Считаю, что так заканчивать сезон непозволительно.