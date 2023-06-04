Уход Месси и Азара, ЦСКА заинтересован в Сутормине и другие новости

Сантос объяснил, почему останется в «Зените».

«Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии.

«Динамо» и «Локомотив» поспорят за двух футболистов «Крыльев Советов».

«За МКАДом тоже есть футбол!»: тренер «Алании» жестко высказался о недопуске команды к стыкам за выход в РПЛ.

ЦСКА заинтересован в аренде полузащитника «Зенита».

Джикия получил красную в матче с «Крыльями».

Зарема подвела итоги сезона для «Спартака».

«Спасибо, Лео»: «ПСЖ» объявил об уходе Месси.

Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от «Крыльев».

«Реал» сообщил о расторжении контракта с Азаром – его покупали за 115 миллионов.