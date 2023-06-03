ЦСКА заинтересован в аренде полузащитника «Зенита»

На хавбека «Зенита» Алексея Сутормина появился еще один претендент.
Помимо «Рубина», подписать 29-летнего футболиста хочет ЦСКА.
Московский клуб рассчитывает взять игрока в аренду.
Сутормин привлек внимание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова своим универсализмом. Он способен сыграть справа в обороне, в полузащите и на обоих флангах атаки.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- В 2019 году хавбек перешел в «Зенит» из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова