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    ЦСКА заинтересован в аренде полузащитника «Зенита»

    На хавбека «Зенита» Алексея Сутормина появился еще один претендент.

    Помимо «Рубина», подписать 29-летнего футболиста хочет ЦСКА.

    Московский клуб рассчитывает взять игрока в аренду.

    Сутормин привлек внимание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова своим универсализмом. Он способен сыграть справа в обороне, в полузащите и на обоих флангах атаки.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В 2019 году хавбек перешел в «Зенит» из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    03.06.2023 15:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17636

      Garrincha58 4 часа назад

      да фиг его Семак кому отдаст он его любимчик

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      Рейтинг: +2498

      моэм 6 часов назад

      Зенит купил его В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОЙ ЧЕСТНОЙ СДЕЛКИ за 50 тысяч рублей , теперь остаточная цена , сидельца на лавке , должна быть не более 30-35 тысяч рублей ....интересно какая СПРАВЕДЛИВАЯ продажная цена будет по мнению газпрома-зенита теперь ?

      0
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      Рейтинг: +1452

      Таврида 9 часов назад

      Не более 100 тысяч рублей за полный трансфер.

      1
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