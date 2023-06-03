ЦСКА заинтересован в аренде полузащитника «Зенита»

На хавбека «Зенита» Алексея Сутормина появился еще один претендент.

Помимо «Рубина», подписать 29-летнего футболиста хочет ЦСКА.

Московский клуб рассчитывает взять игрока в аренду.

Сутормин привлек внимание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова своим универсализмом. Он способен сыграть справа в обороне, в полузащите и на обоих флангах атаки.