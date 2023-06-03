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    Зарема подвела итоги сезона для «Спартака»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об итогах сезона для московской команды.

    Клуб занял третье место в РПЛ, набрав 54 очка.

    «Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке.

    Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2023 19:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +887

      O-kolesov 1 час назад

      Ага, судьи виноваты, что спартак не забивает пенальти. Позорище

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      Рейтинг: +56

      Купа Купыч 2 часа назад

      какие судейские ошибки?Карась отработал концовку сезона на отлично.высматривал пенальти и в поле и на VAR.

      1
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      Рейтинг: +6180

      AtticusFinch 2 часа назад

      Спартак это просто позорище...увидели в перерыве, что ЦСКА ведет 4-0 у РОстова, вышли и тупо слились...кому интересно посмотрите , чем занимался 35 номер Спартака, который просто отворачивался от мяча,как и вся команда, КОГДА ИГРОК САМАРЦЕВ ЗАБИВАЛ ГОЛ...ТЬФУ....ТЬФУ .ЭТО ПРОСТО СМЕШНО...

      0
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      Рейтинг: +132

      erybov1965 3 часа назад

      Вот в этом вся проблема Спартака-не правильные выводы.Первым фактором названы судейские ошибки.Пока руководство клуба не будет считать это последним фактором-ничего не изменится.Да даже с эти составом,можно было взять серебро и зацепиться за финал кубка.Но, плохая игровая дисциплина,организованность,нацеленность на результат в каждом матче,самоотдача-не позволили это сделать.И в этом и есть недоработка,а значит и самая большая вина руководства и администрации клуба.

      1
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      Рейтинг: +5115

      neveldomha 3 часа назад

      То есть игроки не при чем...ха ха ха.

      0
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      Рейтинг: +8587

      Беспонтий 3 часа назад

      ханум сказала поначалу что кабзда
      потом поправилась
      не очень

      2
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      Рейтинг: +2542

      alefreddy 4 часа назад

      состав надо чистить и изменять а так следующий сезон как всегда

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      Рейтинг: +20145

      Cleaner 4 часа назад

      По итогам этого года стало реально стыдно за Спартак. Не ржу...

      2
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      Рейтинг: +244

      Бригадный 4 часа назад

      Зарема-ханум, пособите бригаде спартаковской. Напрягите своего чуловiка. Пущай мошной тряхнёт и оплатит лицензию для Царя. Нужен Царь в бригаду. Зараз все шестеренки в бригаде в нужную сторону завертятся. Это же Царь. А не неликвид всяческий, по ЛГБТ-странам набранный.

      0
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      Рейтинг: +33904

      oyabun 4 часа назад

      В игре с Крылышками никаких судейский ошибок против Спартака не было. И даже наоборот. В нашу пользу поставили весьма спорный пенальти. Но даже с пенальти не забили. Так что хватит пенять на судей. Провальный весенний отрезок целиком на совести тренера.

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      Рейтинг: +1155

      Alex Flash > oyabun 4 часа назад

      весной практически фиаско тренера.

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      Рейтинг: +14969

      Алексей З > oyabun 4 часа назад

      На поле всё же выходят игроки.
      Удаляются и не забивают пенальти так же они.
      Осенью показывали лучшиё футбол в лиге , куда всё весной делось.
      Надеюсь Абаскаль проанализирует и исправит ошибки.

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      Рейтинг: +20145

      Cleaner > oyabun 4 часа назад

      А игроки типа, не при чем и к этому провалу отношения не имеют?

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      Рейтинг: +29874

      JTherry > JTherry 4 часа назад

      в чем спорность пенальти в нашу сторону - Гарре в штрафной сыграл рукой, не надо размахивать своими "крыльями", как мельничными жерновами... отрезок по весна провалили, но тренера обвинять не стал бы, молодой тренер, впервые столкнулся с нашим длинным зимним отдыхом в Дубае, в следующем сезоне сделает выводы из ошибок, допущенных в подготовке к весеннему отрезку... да и игроков пора ротировать в составе, засиделись некоторые чересчур "зазвездившиеся", на судей с лавки бросаются...(( Джикие и Соболеву пора понять - или "рулить" своей командой в Медиалиге, или показывать зрелищную игру в Лиге Приколов...

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      Рейтинг: +33904

      oyabun > Cleaner 4 часа назад

      А игроки те же что и в осеннем "успешном" отрезке сезона. Так какой вывод?

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      Рейтинг: +20145

      Cleaner > oyabun 3 часа назад

      Оборзели и на тренера болт положили. Нет?

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      Рейтинг: +6180

      AtticusFinch > Алексей З 2 часа назад

      у Вас совести еще хватает, после такого позорного матча про анализы и ошибки писать...ладно с Нижним обосрались...но просто выйти во втором тайме и цирк строить с с Самарой...тьфу ...блевать аж охота

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