Зарема подвела итоги сезона для «Спартака»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об итогах сезона для московской команды.

Клуб занял третье место в РПЛ, набрав 54 очка.

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке.

Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», – сказала Зарема.