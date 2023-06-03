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Зарема подвела итоги сезона для «Спартака»

3 июня 2023, 19:38
14

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об итогах сезона для московской команды.

Клуб занял третье место в РПЛ, набрав 54 очка.

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке.

Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (14)
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Вомбат
1685810755
Итоги сезона для Спартака имеет право подводить только один человек, самый достойный представитель красно-белой сек... семьи. Да, Бомбардир?
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oyabun
1685810771
В игре с Крылышками никаких судейский ошибок против Спартака не было. И даже наоборот. В нашу пользу поставили весьма спорный пенальти. Но даже с пенальти не забили. Так что хватит пенять на судей. Провальный весенний отрезок целиком на совести тренера.
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alefreddy
1685812339
состав надо чистить и изменять а так следующий сезон как всегда
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Беспонтий
1685815188
ханум сказала поначалу что кабзда потом поправилась не очень
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neveldomha
1685815990
То есть игроки не при чем...ха ха ха.
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erybov1965
1685817162
Вот в этом вся проблема Спартака-не правильные выводы.Первым фактором названы судейские ошибки.Пока руководство клуба не будет считать это последним фактором-ничего не изменится.Да даже с эти составом,можно было взять серебро и зацепиться за финал кубка.Но, плохая игровая дисциплина,организованность,нацеленность на результат в каждом матче,самоотдача-не позволили это сделать.И в этом и есть недоработка,а значит и самая большая вина руководства и администрации клуба.
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ArReal
1685817756
Спартак это просто позорище...увидели в перерыве, что ЦСКА ведет 4-0 у РОстова, вышли и тупо слились...кому интересно посмотрите , чем занимался 35 номер Спартака, который просто отворачивался от мяча,как и вся команда, КОГДА ИГРОК САМАРЦЕВ ЗАБИВАЛ ГОЛ...ТЬФУ....ТЬФУ .ЭТО ПРОСТО СМЕШНО...
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Купа Купыч
1685820995
какие судейские ошибки?Карась отработал концовку сезона на отлично.высматривал пенальти и в поле и на VAR.
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O-kolesov
1685824049
Ага, судьи виноваты, что спартак не забивает пенальти. Позорище
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Николай Викторович
1685893952
Пищивик-это Говнище с вонючим запахом кривоногие козлы которых вообще надо гнать с их грузином и так называемым Абаскалям
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